Una giornata di festa e divertimento per adulti e piccini "Insieme nel parco… che spettacolo!"

Domenica 11 giugno a partire dalle ore 17:00, Riccione si stringe nell’abbraccio collettivo e simbolico della festa Insieme nel parco… che spettacolo!, in programma al parco degli Olivetani (Viale Massaua, area ex Fornace).

“Sarà una grande festa di comunità pensata e organizzata in modalità intersettoriale dal Comune di Riccione – racconta Marina Zoffoli, assessora alla Famiglia del Comune di Riccione – Una iniziativa pensata intorno a valori preziosi come solidarietà e condivisione, affetto e rispetto reciproco che ha l’obiettivo di unire realtà sociali, società sportive e associazioni culturali del territorio in un momento di divertimento, partecipazione e unione”.

“Insieme nel parco… che spettacolo! nasce dalla volontà di realizzare una festa dedicata alle famiglie in tutte le sue forme. Un importante momento di aggregazione per tutte le età: dai piccolissimi ai nonni - aggiunge Marina Zoffoli – Il progetto di quest’anno interpreta il concetto di famiglia all’interno della stessa Amministrazione, coinvolgendo attivamente settori diversi in collaborazione con importanti realtà del territorio”

A dare vita alla festa saranno infatti il Centro per le Famiglie, il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia Socialità di Quartiere (area educativa, politiche sociali e casa), il Settore Turismo Sport Cultura Eventi Museo Biblioteca, uniti per realizzare un evento con valenza sociale, turistica e culturale all’interno di un grande spazio all’aperto, grazie anche al contributo delle associazioni sportive, del Centro per le Famiglie e in collaborazione con l’Associazione Giocamusica.

“Anche lo sport sarà protagonista della giornata – aggiunge Simone Imola, assessore allo sport - la Festa vuole essere l’occasione anche per valorizzare lo sport che rappresenta un importante riferimento educativo e di aggregazione. Con le società sportive coinvolte vogliamo dare vita ad un momento che metta in evidenza il ruolo determinante dello sport nella crescita e nella vita delle ragazze e dei ragazzi”.

A fare da cornice alla festa una grande area di circa 13.000 mq. di verde dove poter passeggiare e trascorrere momenti di relax e tranquillità, si anima con aree appositamente allestite per il divertimento e l’intrattenimento di tutti.

A partire dalle ore 17:00 e fino al tramonto, l’Area con giochi e creatività invita i giovani ospiti a partecipare alle Storie di teatro nel cantuccio dei giochi teatrali di Giovanni Casadei, al laboratorio Giocalab a cura di Manolo Benvenuti e Leria Jimenez dove costruire oggetti con scarti di legno, alle attività coinvolgenti del Ludobus, carico di oggetti unici di una volta che stimolano la fantasia dei bambini. A queste iniziative si aggiungono Un mondo di laboratori del Centro per le Famiglie e La Bottega Culturale con piccole officine all’aria aperta dove si potrà sperimentare la Danza motricità a cura di Eleonora Congiù, cimentarsi in Dipingi la tua tela con Stefania Togni.

Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni è in programma l’iniziativa I travasi, mentre Relazionarti, a cura di Sonia Fabbrocino, è pensata per i bambini di età tra 0 e 6 anni.

Nel laboratorio Natura e scrittura, ideato per bambini a partire dai 6 anni, si potranno realizzare mini giardini in compagnia di terra_acqua_dano e inseguire la fantasia con pennini e inchiostro insieme a Fulmino Edizioni, mentre in Forme in movimento, a cura di Le Pupazze, i giovani ospiti dai 5 anni in su potranno realizzare oggetti con ritagli.

Alle ore 18:30 le iniziative ludico creative proseguono con lo spettacolo di teatro itinerante dal titolo Storie di una volta, della compagnia Le Pupazze e la chiacchierata sull’archeologia a cura del Museo del Territorio e con il contributo di Andrea Tirincanti, Alessandro Di Leva, Moreno Leardini e Marco Crescentini.

Sarà inoltre presente lo stand dei Libri fra le nuvole allestito dalla Biblioteca comunale e l’esposizione Tanti mondi possibili con le illustrazioni tratte dall’immaginario di Gianfranco Zavalloni, curata da Fulmino Edizione. La festa di domenica prossima sarà anche l’occasione per conoscere le tantissime iniziative curate dal Museo del Territorio e dalla Biblioteca comunale e in programma per i mesi estivi.

Anche lo sport è protagonista di Insieme nel parco: lo spirito di aggregazione, l’educazione ai valori importanti sono aspetti imprescindibili che si rinnovano in questo grande appuntamento, grazie alla presenza di formatori e educatori. L’Area centrale sport trasforma il Parco degli Olivetani in un grande villaggio sportivo a cielo aperto, dover poter cimentarsi in tantissime discipline, grazie al coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio.

Dalle ore 18:00 e fino al tramonto l’Arena si anima con il riscaldamento atletico e la coreografia in musica di ATR acrobatica, B-you Acrobatic e Ginnastica Riccione.

Grazie alla presenza delle società sportive sarà possibile assistere a performance individuali e allo stesso tempo provare sul campo le attività che più interessano, scegliendo tra arti marziali, pallavolo, calcio, baseball, tiro con l’arco. Presso la piastra della scuola Geo Cenci (viale Einaudi, 23), invece, dalle ore 17:30 e fino al tramonto, sono previste le attività di basket, tennis e scherma con prove aperte per il pubblico. Inoltre, alle ore 17:30 è in programma la performance di Skate – Roller – Bike - Freestyle a cura di Pattinaggio Riccione e Bicifestival e alle ore 20:00 la performance di pattinaggio artistico con coreografia e musica.

Nell’Arena musica si potrà assistere a concerti live ed esibizioni a cura dell’Associazione Giocamusica; per chi desidera mangiare all’aria aperta si potranno gustare i cibi preparati sul posto nei food truck e stand gastronomici o acquistare i prodotti locali nel piccolo mercato a km 0, nelle aree adiacenti alla scuola Geo Cenci.

In caso di maltempo, la festa avrà luogo alla sala Granturismo del Palazzo del Turismo, limitatamente alla parte musicale