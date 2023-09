La leggenda del piano Marta Argerich apre la stagione della 74esima Sagra Musicale Malatestiana

È la leggendaria pianista Martha Argerich la stella del primo appuntamento dei concerti sinfonici della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, che si apre giovedì 7 settembre al Teatro Galli (ore 21) con i musicisti di una nuova formazione, la Peace Orchestra Project diretta dal Maestro Riccardo Castro.

La solista argentina, 82 anni compiuti lo scorso giugno, affronterà il primo Concerto per pianoforte di Ludwig van Beethoven in un programma che si snoda tra l’ouverture dal Candide di Leonard Bernstein e la sinfonia Un mondo nuovo recentemente composta da Nicola Campogrande e dedicata all’Europa in tempi di guerra con la voce del giovane mezzosoprano greco Alexandra Achillea Pouta solista nell’ultimo movimento.

Finale con il secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Dmitri Šostakóvi? di cui sarà interprete dal pianista Federico Gad Crema che è anche ideatore del Peace Orchestra Project.

Innovativo e portatore di cambiamenti nel mondo della musica e nella società, Peace Orchestra Project e? un programma basato sui valori fondamentali dell'integrazione sociale e del progresso culturale, che utilizza il linguaggio della musica classica per veicolare un messaggio di pace e di solidarietà. Fondato dal giovane concertista Federico Gad Crema, il progetto è stato fortemente sostenuto da Martha Argerich e prende ispirazione dal riconoscimento di un rinnovato ruolo dell'orchestra sinfonica come piattaforma per la trasformazione sociale, l’armonizzazione e l'integrazione delle comunità, attraverso il potere evocativo della musica. L'orchestra e? composta da giovani musicisti emergenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, provenienti da tutto il mondo, che si uniscono per partecipare a un'esperienza unica e formativa.