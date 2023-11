Il museo della città si racconta con visite guidate gratuite insieme al direttore e alle conservatrici

Nel mese di dicembre il Museo della Città di Rimini si svela e si racconta in un viaggio nel tempo tra arte e storia. Il direttore del Museo di via Tonini, Giovanni Sassu, insieme alle conservatrici Annamaria Bernucci e Francesca Minak, ha preparato un programma speciale di visite guidate gratuite, offrendo un'opportunità unica di esplorare la ricchezza e la bellezza delle collezioni custodite nelle sue sale. Il primo appuntamento è per sabato 2 dicembre, ore 17 e prevede un percorso alla scoperta del museo in trasformazione con il direttore Giovanni Sassu. Una straordinaria occasione per immergersi nello splendore dei capolavori del Trecento e del Quattrocento, tra le opere di artisti come Giuliano da Rimini e Giovanni Bellini. La visita sarà accompagnata da brani musicali di Johann Sebastian Bach a cura di Aldo Maria Zangheri alla viola (la visita è gratuita e aperta ad un massimo di 25 partecipanti, è possibile prenotare su www.ticketlandia.com). Gli appuntamenti del ‘Museo si racconta’ proseguiranno il 9 dicembre sul tema Ariminum e il mare con Francesca Minak, sabato 16 dicembre alla scoperta dello splendore del sacro con Giovanni Sassu e il 30 dicembre con una passeggiata ottocentesca condotta da Annamaria Bernucci.

Sempre sabato 2 dicembre, VisitRimini propone un city tour dedicato alla scuola del Trecento Riminese concentrando la visita sulla Chiesa di Sant'Agostino, custode di affreschi trecenteschi, riscoperti fortuitamente dopo il terremoto del 1916.

Come ogni prima domenica del mese non mancano poi le opportunità per scoprire i gioielli della città con visite guidate al Fellini Museum, alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo, o alla Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità. (domenica 3 dicembre).

Dal mercoledì al venerdì c’è inoltre la possibilità di scoprire la Rimini romana e i luoghi felliniani, sia quelli frequentati da Federico Fellini, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e il Borgo San Giuliano, l'antico borgo dei pescatori tanto amato dal Maestro e collegato alla città dal Ponte di Tiberio, splendido esempio di architettura e ingegneria idraulica.

Ecco tutte le visite nel dettaglio:

sabato 2 dicembre 2023

Rimini, Museo della Città

Il Museo che verrà

Scopri lo splendore dei capolavori del Trecento e del Quattrocento, tra Giuliano da Rimini e Giovanni Bellini, del Museo in trasformazione. Visita guidata in compagnia del Direttore dei Musei, Giovanni Sassu. La visita sarà accompagnata da un momento musicale con brani di Johann Sebastian Bach a cura di Aldo Maria Zangheri alla viola.

Ore 17. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì fino dal 30 novembre 2023 al 5 gennaio 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica, propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall'uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d'altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell'antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 - 15 - 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com

sabato 2 dicembre 2023

Visitor Center (Punto di ritrovo), corso d' Augusto, 235 - Rimini centro storico

Rimini City Tour - Il Trecento Riminese

Una visita guidata dedicata alla scuola del Trecento Riminese. Protagonista assoluta di questo tour è la Chiesa di Sant'Agostino, dove si andrà alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere sugli esponenti di questa interessantissima Scuola Pittorica, originaria di Rimini, ma apprezzata e conosciuta in tutto il mondo, e sulla storia dell’imponente costruzione di Sant’Agostino, originariamente intitolata a San Giovanni Evangelista.

Si conoscerà l’affascinante storia degli affreschi trecenteschi dell’Abside, riscoperti fortuitamente dopo il terremoto del 1916, che fece crollare una parte degli intonaci settecenteschi, portando alla luce un vero e proprio tesoro.

Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/316718-rimini-city-tour-il-trecento-riminese/.

Ore 15.30 A pagamento Info: 0541 51441

domenica 3 dicembre 2023

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum da poco inaugurato. Le visite guidate conducono attraverso le sale del castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Ore 11.00. Costo: 8 €. Per effettuare la prenotazione online www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781.

domenica 3 dicembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.

Ore 11. Costo 5 € Per partecipare, prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.