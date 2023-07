Conto alla rovescia per il "Palio de lo Daino": tre giornate tra cortei, animazione, musica e la disfida delle Contrade

Mondaino si prepara a spalancare nuovamente la porta del tempo. Un tuffo nel passato fino all'anno 1459, quando fu siglata la storica pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro. Una tradizione che rivive attraverso i secoli. Perché, come recita il claim, se "conosci il passato, vivi meglio il futuro".

Partito il conto alla rovescia in vista della 34esima edizione Palio de lo daino, la celebre manifestazione che animerà il centro storico di Mondaino da giovedì 17 a domenica 20 agosto prossimi.

Quattro giornate tra cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade (Borgo, Castello, Contado e Montebello) che indosseranno abiti d'epoca per contendersi la vittoria finale. Sarà nuovamente il Contado, primo classificato dell'edizione 2022, ad avere la meglio? Oppure le altre Contrade riusciranno a prendersi la rivincita? Come sempre, le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle Contrade, spettacoli e musica dal vivo. Per l'occasione sono in arrivo a Mondaino artisti, artigiani e compagnie provenienti da diverse Regioni d'Italia, a testimonianza della notorietà che nel corso del tempo il Palio ha saputo ritagliarsi nel panorama delle rievocazioni storiche. Da non perdere il suggestivo spettacolo offerto allo scoccare della mezzanotte dall'incendio del castello, che quest'anno si prepara a fare il bis, lasciando a bocca aperta il pubblico sia nella serata di sabato 19 che in quella di domenica 20 agosto. Il Palio - organizzato dalla Pro Loco di Mondaino presieduta da Fabrizio Ciotti, con la collaborazione del Comune di Mondaino, la compagnia di balestrieri e musici "San Michele" e del punto I.O.R. di Mondaino - si inserisce nella programmazione del “Consorzio europeo Rievocazioni Storiche”.

La grafica della 34esima edizione

Un messaggio di coesione e solidarietà, per celebrare la bellezza di un territorio capace di superare le divergenze e ritrovarsi unito anche nelle avversità. Sono queste le suggestioni legate alla grafica ufficiale che accompagnerà la campagna di comunicazione del Palio de lo daino. Ai piedi della Rocca di Mondaino, campeggiano due bandiere incrociate, come in un sodalizio di pace: quella con l'aquila dei Montefeltro e quella con l'elefantino dei Malatesta. Come tutti sanno, infatti, "li festeggiamenti sono detti per rammemorare lo giorno ne lo quale in un poggetto de lo tereno de Mondaino el conte Federico da Montefeltro se abocò con Sigismondo Malatesta signore de arimino et se faranno feste

assai come allhora". Oggi come allora, il Palio - con il suo esercito di volontari che ogni anno scelgono di dedicare tempo ed energie all'organizzazione dell'evento - rappresenta per la comunità mondainese un'occasione di incontro e aggregazione, per rafforzare l'identità, il senso di appartenenza, rafforzando vecchi legami e stringendone di nuovi.

La novità del 2023: Carmina Burana

Un intreccio di musica e poesia: il Medioevo torna a vivere tra le antiche mura. Sabato 19 e domenica 20 agosto alle ore 22:45 la piazza circolare di Mondaino sarà allietata dai canti scenici, profani e mistici. L’Opera "Carmina Burana" sarà interpreta dal coro Galli di Rimini, composto da 60 elementi, dal coro Allegre note di Riccione, composta da 20 elementi, da 10 orchestrali, diretti dal Maestro Marcello Mancini. Una sinfonia di suoni e voci risuonerà nell'aria, creando un'atmosfera unica che lascerà senza fiato. Lo spettacolo sarà completato dal mangiafuoco Drago Bianco che ti incanterà con un’esibizione magica, mentre le 12 danzatrici Dulces Damae - dirette da Donatella Nardi - con la loro grazia senza tempo, regaleranno una performance indimenticabile. Madonna Lucrezia renderà poetico lo

spettacolo con i suoi movimenti d’incanto. Gran finale con lo show dell'incendio della Rocca.