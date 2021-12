Paolo Scarponi, a 30 anni dalla scomparsa una tavola rotonda per ricordarlo

Sabato 4 dicembre, ore 17, nella sala del Giudizio al Museo della Città di Rimini le Acli provinciali organizzano un incontro pubblico in ricordo di Paolo Scarponi, scomparso nel 1991 a soli 43 anni, dopo una lunga malattia e un brutto incidente stradale.

Era il 5 dicembre 1991 quando Paolo Scarponi moriva a soli 43 anni, dopo una lunga malattia e un brutto incidente stradale.

Scarponi è stato un grande animatore della vita culturale e sociale riminese, grazie anche all’impegno nelle Acli e alla sua febbrile curiosità per tutto ciò che riguardava la musica, la pittura, il teatro e il cinema. Nel periodo in cui fu presidente delle Acli provinciali, nacque “Cartoon Club” (era il 1985), il Festival internazionale di Cinema d’Animazione, Fumetto e Games, ancora oggi presente nelle estati riminesi e giunto quest’anno alla 37ma edizione.

Importante fu il suo entusiasmo nel sostenere alcune realtà cittadine, da Radio Attiva (radio libera giovanile degli anni Ottanta) alla Scuola di musica di Laura Benizzi, nel dare vita a nuove associazioni culturali, tra cui Aulos e Aspirina, e nel promuovere innovative rassegne come “Round”, festival del video indipendente. Un riconoscimento da parte della città di Rimini è arrivato nel dicembre 2019, quando gli è stata intitolata la rotatoria davanti al Centro Zavatta, nell’incrocio all’inizio di viale Valturio e via Dario Campana, nei pressi di Castel Sismondo.

La tavola rotonda dal titolo “Paolo Scarponi. La città, l’impegno sociale, l’eredità culturale. A 30 anni dalla scomparsa” inizierà con il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad. Introduce il presidente delle Acli provinciali Marco Tamagnini

Sono previsti i seguenti interventi: “Paolo Scarponi e le Acli”, di Maurizio Bartolucci; “Rimini ai tempi di Scarponi”, di Ennio Grassi; “La passione dell’arte in Paolo Scarponi”, di Giulia Vannoni; “Cartoon Club. L’eredità di un presidente Acli che credeva nella cultura”, di Sabrina Zanetti; “A Radio Attiva tutti i giorni sono buoni per fare il tecnico a Scarponi”, di Pier Pierucci

Moderatore: Giorgio Tonelli; A intervallare gli interventi, la proiezione di alcune testimonianze video, oltre a immagini e filmati che videro protagonista Paolo Scarponi. Gli interventi saranno raccolti in una pubblicazione, in cui troveranno posto anche ricordi, aneddoti, documenti e immagini. In preparazione anche un sito web dedicato. Ingresso libero con green pass. Info: segreteria@aclirimini.it