Prosegue Le città visibili a Rimini, la rassegna teatrale e musicale propone un ricco calendario

Prosegue Le città visibili a Rimini, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. Fino all’1 ottobre la kermesse si terrà al Teatro degli Atti e alle ex Ogr di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

WonderBoom di Stefano Cenci, in scena con Chiara Davolio e Filippo Beltrami, sarà al Teatro degli Atti giovedì 7 settembre. WonderBoom non è uno spettacolo. Non è una performance, non è nemmeno un intervento artistico, una installazione, un happening, no! WonderBoom è un’asta, non sforzatevi di ricavarci sottotesti o dietrologie: serve a monetizzare. Monetizzare, è quello che la generazione precedente alla nostra, quella messa al mondo dal boom economico postbellico, e poi degli anni ’80, quella del tutto è possibile, quella del self made man, ci ha insegnato.

Venerdì 8 settembre il Teatro degli Atti accoglierà Non tre sorelle, liberamente non ispirato a un’opera di Anton Cechov e diretto da Enrico Baraldi. «Nel 2020 iniziamo le prove per un adattamento di Tre Sorelle di Cechov, dal titolo Non Tre Sorelle – racconta la compagnia –. A causa della pandemia abbiamo rimandato il debutto per due anni. Il 24 febbraio 2022, proprio mentre ricominciamo a provare, veniamo svegliati dalle immagini dei carri armati russi che entrano in Ucraina. Da un giorno all’altro Mosca cambia il suo volto. Improvvisamente nulla sembra avere più un senso: cosa è possibile fare, come Europei, come cittadini e infine come artisti, a fronte delle immagini di una guerra che sembra coinvolgerci più di altre?»

Spettacolo in quattro lingue: italiano, inglese, ucraino e russo, con sopratitoli in italiano e ucraino.

Sempre al Teatro degli Atti va in scena sabato 9 settembre Le volpi di Lucia Franchi e Luca Ricci. Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica.

Domenica 10 settembre al Teatro degli Atti arriva MEG (99 posse) in concerto con il suo Vesuvia Tour. In apertura la cantautrice Crista. Durante il tour l’artista – oltre a riproporre in veste nuova alcuni brani che hanno caratterizzato la sua carriera – presenterà al pubblico Vesuvia, da lei stessa prodotto insieme a collaborazioni significative e che contiene i feat. di Elisa, Emma, Alice e molti altri. L’album ha segnato l’atteso ritorno della regina della scena alternativa elettronica italiana confermando ancora una volta il suo indiscusso talento, la sua grandissima sensibilità e la sua voglia di mettersi sempre in gioco esplorando costantemente nuovi mondi sonori.

Infine, domenica 1 ottobre alle ore 11 alle ex Officine Grandi Riparazioni-OGR di Rimini (Via delle Officine/angolo via Tripoli) sarà allestito Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi di Riccardo Tabilio, regia di Michele Di Giacomo, in scena insieme a Tamara Balducci e agli allievi delle classi 4L e 5S dell’Istituto Gobetti di Morciano, con il sostegno di CGIL Rimini. Parlare di lavoro nel 2023 significa percorrere una sterminata prateria fatta di frammentazione contrattuale, di ritmi inauditi, di compulsione e di dipendenza. Significa imbattersi in subdole forme di persuasione (e auto-persuasione) volte ad aumentare la produttività, la frenesia, le ore dedicate da ciascuno al lavoro: a farci dimenticare che si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Scandisce lo spettacolo il fischio del vapore, tributo alle Officine Grandi Riparazioni, dove per cent’anni sono stati riparati i treni, luogo in cui debutta lo spettacolo.

Domenica 10 settembre alle 18.30 si terrà Manìcula, camminata e workshop di ascolto e osservazione dedicato alla città di Rimini di e con il percussionista Enrico Malatesta e la fotografa Chiara Pavolucci (partenza camminata e arrivo al Teatro degli Atti, via Cairoli 42).

Manìcula è un progetto di ricerca che unisce pratiche riguardanti l’immagine e il suono in accordo al tema della città/paesaggio e della pratica del camminare. Il progetto è composto da tre livelli progettuali e di interazione con il pubblico: IN SITU, LIVE, ONLINE (www.manicula.it)

Gli spettacoli e i concerti saranno alle ore 21.30 (salvo dove indicato), mentre il bar sarà aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 20.30.

Maggiori informazioni: prenotazione@lecittavisibili.com, www.lecittavisibili.com

TARIFFE ONLINE

INTERO SPETTACOLI (tranne “Manìcula” e “Piccoli suicidi”) — € 6,00

INTERO CONCERTI — € 9,00

MANÌCULA — € 2,50

PICCOLI SUICIDI — € 11,00

TARIFFE IN LOCO

INTERO SPETTACOLI (tranne “Manìcula” e “Piccoli suicidi”) — € 8,00

INTERO CONCERTI — € 11,00

MANÌCULA — € 2,00

PICCOLI SUICIDI — € 13,00

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI TEATRALI — € 24,00

ABBONAMENTO 3 CONCERTI — € 21,00

10 BIGLIETTI OMAGGIO PER GLI UNDER 30

Romagna iniziative regala 10 biglietti disponibili a ragazzi e ragazze Under 30, acquistabili in loco fino ad esaurimento posti (per tutti gli eventi tranne “Manìcula” e “Piccoli suicidi”)

La biglietteria sarà aperta tutti i giorni di spettacolo dalle ore 20