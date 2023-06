Rievocazione della pesca alla tratta, le tradizioni marinare di Rimini rivivono in spiaggia

Rimini mantiene saldo il suo legame con il mare, tenendo vivi i ricordi e le tradizioni anche grazie a rievocazioni storiche marinare come quella della pesca "alla tratta", che ogni anno l’associazione Onlus “Rimini per tutti” organizza per rivivere l’attività corale dei borghi marinari di un tempo. Domenica, 25 giugno, si potrà riscoprire questa antica tradizione assistendo e partecipando alle operazioni di pesca alle ore 10 sulla spiaggia di Rimini sud, al Bagno 106b CocoBeach.

Per l’occasione si potrà essere coinvolti nella preparazione della ‘calata’ e nel ritiro delle reti. Al termine della rievocazione gli organizzatori offriranno una degustazione di pesce con sardoncini e alici marinate, piadina e vino dei colli riminesi.

Questa tecnica di pesca "povera" - in uso fino agli anni Cinquanta del secolo scorso - prevedeva l'uso di una grande rete che da un lato doveva strisciare sul fondo con l'ausilio di piombi, mentre l'altro lato, teso verso la superficie, veniva dotato di galleggianti (sugheri). Se un capo restava fissato sulla battigia, l'altro capo, con l'aiuto di una piccola barca, veniva portato in acqua creando un ampio semicerchio, sino a tornare a terra. A questo punto, i pescatori, immersi nell'acqua in due file distinte, iniziavano a recuperare le due cime e, legandosi in vita il crocco (e' croc), tiravano a terra la rete che, strisciando sul fondale, intrappolava il pesce rimasto all'interno del semicerchio.