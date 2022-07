Rimini Summer Pride Week, i "Papà per scelta" presentano il loro libro "Quattro uomini e una stella"

Aspettando la parata della Rimini Summer Pride di sabato 30 luglio, gli appuntamenti culturali che si sono susseguiti da sabato scorso alla Community 27 hanno riscosso grande interesse e attirato la partecipazione di un ampio pubblico eterogeneo e di tantissimi genitori.

Venerdì 29 luglio, alle ore 18:30, al Bagno 27, appuntamento con la presentazione del libro “Quattro uomini e una Stella” (Rizzoli Editore) dei Papà per Scelta: Christian De Florio e Carlo Tumino. Carlo e Christian si sono conosciuti a Rimini, sorteggiati insieme per giocare a un torneo di beach volley. La loro storia d’amore è cominciata così e ora sono una famiglia: in virtù della maternità surrogata hanno avuto due gemelli nati negli Stati Uniti e la loro vita quotidiana, che si svolge a Rimini, è raccontata su Instagram attraverso il profilo @papaperscelta, seguito da oltre 200mila follower. Sono una famiglia tutta al maschile che ha a cuore la diffusione della cultura sull’omogenitorialità.

Tutti i libri presentati dai loro autori al Bagno 27 di Rimini (“Ovunque. Esplorazioni cromatiche del mondo queer”, Editore Becco Giallo, di Barbara Orlandini & Gianluca Sturmann, “CLAMOROS?. Cassero: 40 anni di rumore” di Davide Proto e Francesco Mancinelli; “E quindi uscì a riveder le stelle” di Andrea Castronovo, “Barba. Storia di come sono nato due volte”, Editori Laterza, di Alec Trenta, “Io sono io”, Editore Il Ponte Vecchio, di Cinzia Messina, “Il delitto di Giarre”, Rizzoli Editore, di Francesco Lepore) trattano con delicatezza ma anche con estrema profondità le varie tematiche legate all’universo LGBTQIA+ e ripercorrono esperienze di vita vissuta, condizioni sociali ed episodi accaduti negli anni in ambito politico, culturale, sociale, nelle diverse realtà locali ma anche testimonianze personali di grande rilevanza.

Tanti i giovani che hanno partecipato con grande interesse, attendendo il proprio turno per ricevere dall'autore una dedica sul libro. E tanti anche i genitori, padri e madri, che hanno partecipato agli incontri culturali della Rimini Summer Pride Week e, in alcuni casi, prendendo la parola per raccontare la propria testimonianza, il proprio vissuto famigliare o per esprimere le proprie preoccupazioni nei confronti dei propri figli in una società contemporanea in cui troppo spesso accadono fatti gravi e incresciosi di discriminazione o di bullismo nei confronti delle persone LGBTQIA+. Ed è grazie alle Associazioni come AGEDO Rimini – Cesena (Associazione Genitori, Parenti e Amici di persone LGBTQIA+) e come ARCIGAY Rimini che, in prima linea, sono fortemente impegnate con servizi e attività a favore delle comunità locali. “Con il progetto Società diverse e inclusive – dichiara Mara Bruschi, Presidente AGEDO Rimini-Cesena - approvato e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ci proponiamo di contrastare le discriminazioni e gli stereotipi di genere. Le iniziative pubbliche, che realizziamo in collaborazione con gli Enti Pubblici del territorio, sono mirate a informare e sensibilizzare la cittadinanza, con particolare riferimento alle giovani generazioni, per lo sviluppo di una società più inclusiva e comprensiva rispetto alle tematiche LGBTQIA+”.