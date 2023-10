Prosegue l’appuntamento con la Sagra Musicale Malatestiana, sulle note della violinista giapponese Midori

Il ciclo dei concerti sinfonici della 74esima Sagra Musicale Malatestiana continua lunedì 23 ottobre (ore 21:00) con la prestigiosa presenza della violinista giapponese Midori che salirà per la prima volta sul palco del Teatro Galli con i musicisti della Festival Strings Lucerne Orchestra.

Il programma si apre con due pagine novecentesche: la Pastorale d’été di Arthur Honegger e il Capriccio IVche il compositore Richard Dubugnon ha dedicato a Beethoven. A seguire un tuffo nel romanticismo con ilConcerto per violino di Robert Schumann e la Romanza per violino e orchestra di Antonin Dvo?ák prima del finale affidato alla Settima Sinfonia di Beethoven.

Midori Goto nasce ad Osaka nel 1971 e inizia da subito ad appassionarsi al violino: a soli undici anni viene invitata ad esibirsi al tradizionale concerto di Capodanno della Filarmonica di New York nel quale riceve una lunga standing ovation, iniziando, così, una brillante carriera.

La sua sensibilità le ha permesso non solo di potersi esprimere attraverso la musica, ma di impegnarsi anche in progetti sociali e educativi, fondando a soli diciannove anni la sua associazione no profit “Midori & Friends”, che si propone di donare ai ragazzi un’educazione musicale di alta qualità che altrimenti non potrebbero avere. Grazie a questo suo costante impegno per gli obiettivi umanitari e educativi, nel 2007 è stata nominata Messaggero di Pace delle Nazioni Unite.

Sul palco del Teatro Galli la violinista giapponese sarà accompagnata dal Festival Strings Lucerne, considerata una delle orchestre da camera più prestigiose del mondo e diretta da Daniel Dodds, primo violino concertatore dell’ensemble.