Appuntamento a Teatro con la Royal Philharmonic Orchestra e le abilità musicali di Julia Fischer

Dopo il successo del primo appuntamento con la leggendaria pianista Martha Argerich e la Peace Orchestra Project diretta dal Maestro Ricardo Castro, il ciclo dei concerti sinfonici della 74esima Sagra Musicale Malatestiana prosegue mercoledì 13 settembre (ore 21:00) con il ritorno a Rimini della Royal Philharmonic Orchestra.

A guidare la prestigiosa formazione londinese al Teatro Galli sarà la bacchetta di Vasily Petrenko, con la presenza di una star dell’archetto del calibro di Julia Fischer per un programma che proporrà Baba Yaga op. 56 di Anatoli Lyadov, il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Piotr Ilic Cajkovski e la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov.

La serata si apirà con una pagina brillante ed evocativa composta nel 1905 dal compositore russo e ispirata a Baba-Yaga che ha segnato il folklore dell’Europa orientale, in particolare il folklore russo. E? una figura terrificante: una vecchia signora con un enorme appetito e denti di ferro. Nella versione russa viaggia in un mortaio con il pestello usato come timone, o una scopa di betulla, e ovunque vada e? preceduta da un vento impetuoso che scuote gli alberi.

Il programma continua con il celeberrimo concerto per violino composto a conclusione di uno dei periodi piu? fecondi per Cajkovski che non ancora quarantenne concludere, nell’arco di tre anni aveva scritto il balletto Il lago dei cigni, la Quarta Sinfonia e l’opera Evgenij Onegin. La stesura fu avviata a Clarens sul lago di Ginevra nel marzo 1878 e la prima esecuzione a Vienna.

Finale con la Seconda Sinfonia di Rachmaninov che il celebre pianista terminata nel 1907 e fu varata l’anno dopo a San Pietroburgo sotto la direzione del compositore riscontrando un immediato successo.

Vasily Petrenko e? entrato a far parte di un elenco di importanti direttori che hanno accompagnato la vita della Royal Philharmonic Orchestra dal tempo della fondazione voluta nel 1946 da Sir Thomas Beecham. Per questa tappa riminese, la formazione londinese condividerà il palcoscenico con Julia Fischer una tra le violiniste internazionali più affermate, versatile interprete e nota anche per le sue straordinarie capacita? come pianista, musicista da camera e insegnante di violino. Nella scorsa stagione 2022/23 Julia Fischer è stata artista residente della Staatskapelle Dresden, protagonista di un tour con Christian Thielemann ed ha lavorato due volte con Riccardo Muti, prima con l'Orchestre National de France in ottobre, poi con la Chicago Symphony Orchestra in febbraio.