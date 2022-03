Silvio Orlando porta in scena  “La vita davanti a sé”

Martedì 22 marzo (ore 19 e ore 21.30) e ?mercoledì 23 marzo (ore 21) al Teatro Galli di Rimini Silvio Orlando, uno dei più apprezzati interpreti del cinema e del teatro italiano degli ultimi anni, porta in scena “La vita davanti a sé” di cui è anche regista. Una doppia recita nel primo giorno di rappresentazione che ha permesso il recupero di uno spettacolo inizialmente previsto per gennaio.

"La vita davanti a sé" è una riscrittura del romanzo di Romain Gary, scrittore ebreo lituano, naturalizzato francese, pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, vincitore del Premio Goncourt. Silvio Orlando dà voce a Momó, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea scampata ad Auschwitz che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani.

Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Prende vita così un racconto commovente e ancora attualissimo: Gary, senza facili ideologie, ha anticipato il tema della convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi, oggi particolarmente attuale. A sua volta lo spettacolo, così come il teatro in generale, non indica vie e soluzioni, ma racconta storie emozionanti e commoventi, chiamando per nome individui che il più delle volte appaiono massa indistinta e angosciante. Raccontare la storia di Momo’ e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. E le ultime parole del romanzo di Gary vogliono essere una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi: bisogna voler bene.