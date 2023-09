Al teatro Galli il seminario aperto alla cittadinanza “La Shoah e i crimini di guerra sui civili in Italia"

Si svolgerà a Rimini, lunedì 11 settembre, nella Sala Ressi del Teatro Galli un importante seminario intitolato “La Shoah e i crimini di guerra sui civili in Italia (1943-1945): la prospettiva delle vittime. Il contesto, le fonti, la metodologia”. Un evento organizzato per i docenti, aperto anche alla cittadinanza.

Si tratta di un'iniziativa promossa dal Mémorial de la Shoah con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, in collaborazione con il Comune di Rimini-Attività di Educazione alla Memoria, Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Rimini.

La giornata di studi sarà dedicata ad un approfondimento della storia italiana durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento al periodo che coincise con l’occupazione nazista. Il seminario infatti intende indagare le diverse forme di violenza subite dai civili: deportazioni di uomini e donne nei campi di concentramento nazisti (per la quasi totalità degli ebrei rastrellati nella Penisola, ad Auschwitz-Birkenau), eccidi ed esecuzioni di massa, stupri di guerra sulle donne. Distinguendole secondo la natura politica del crimine, ascrivibile ad una finalità specifica: crimine di genocidio nel caso della Shoah, crimini contro l’umanità per i Lager, crimini di guerra per gli eccidi e le violenze sulle donne.

Al seminario interverranno, nelle due sessioni previste (mattina e pomeriggio) - dopo i saluti istituzionali dell’Assessora Francesca Mattei, per il Comune di Rimini e del Vice Presidente Nazionale Vicario dott. Michele Corcio, per l’Anvcg - i seguenti ospiti:

- Adriana Escobar, storica, EHESS Parigi, Mémorial de la Shoah “Le atrocità di massa: le parole, la legge, la giustizia, la memoria” (traduzione simultanea dal francese)

- Laura Fontana, storica, Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini, Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoa “La deportazione delle donne italiane deportate ad Auschwitz: ebree, operaie, resistenti”

- Daniele Susini, storico “Le stragi nazifasciste italiane nel contesto della guerra totale”

- Cinzia Venturoli, Università di Bologna “Le violenze di genere durante la guerra (1943-1945)”

Modera il seminario la giornalista Cristina Gambini del gruppo Icaro.

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, con priorità per i docenti delle scuole, nel limite dei posti disponibili (120).

Gli insegnanti possono iscriversi tramite il portale ministeriale S.O.F.I.A. entro il 3 settembre 2023, tutti gli altri inviando una mail alla segreteria organizzativa: istitutostoricorimini@gmail.com

La partecipazione all’intera giornata prevede per i soli insegnanti in servizio a scuola il rilascio di attestato di frequenza valido come attività di formazione e aggiornamento.

Il seminario si svolge presso la Sala Ressi del Teatro Galli, Piazza Cavour (centro storico), Rimini.

Segreteria organizzativa: istitutostoricorimini@gmail.com; telefono 0541 24730.