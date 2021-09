Torna Humans con esposizioni, installazioni, prodotti manifatturieri, laboratori, workshop e concerti

Humus torna a Rimini con la terza edizione di AltroFestival, che dal 10 al 12 settembre illuminerà l’Ala Nuova del Museo della Città. Il progetto Humus, nato nel 2019 da un’idea dell’Associazione Pacha Mama ONLUS, propone al territorio riminese iniziative sostenibili: dal rispetto per l’ambiente a quello per il lavoro umano, fornendo al cittadino un concreto e accessibile punto di riferimento. Anche durante la pandemia, grazie ad AltroNatale, Humus ha garantito alla cittadinanza una proposta alternativa ai classici regali natalizi e negli ultimi tre mesi, per sei weekend consecutivi, ha reso possibile Corpo@Corpo: una rassegna di conversazioni e performance in cui il tema del corpo è stato raccontato in ogni sua forma. Ora Humus torna con il suo più grande appuntamento, AltroFestival#3 che porterà in pieno centro storico a Rimini, da venerdì 10 a domenica 12 settembre, esposizioni, installazioni, banchetti con prodotti manifatturieri, laboratori, workshop e concerti. Le ospiti e gli ospiti di AltroFestival#3 vengono da ogni parte d’Italia. Si spazierà dalla musica di Eugenio Cesaro (frontman degli Eugenio in Via di Gioia) ai Ponzio Pilates, passando per le installazioni di Laura Tura, Caterina Nanni ed Elisabetta Zavoli, fotografa documentarista vincitrice del premio internazionale Picture or the year International, già esposto ad Humus AltroFestival#2 e successivamente premiato al festival Cortona ONTHEMOVE 2021 con l’Happines Award. I tre giorni di AltroFestival#3 si concluderanno con un momento di concreta partecipazione e interessamento alla vita futura Riminese. Una “Tavola Rotonda” che rappresenta un corpo politico costituito dalle principali associazioni presenti ad AltroFestival#3, che si interrogheranno sui bisogni e desideri della città, fornendo idee sostenibili e inclusive. Al programma di eventi, alle installazioni e alle mostre si affiancherà dall’apertura fino all’orario di chiusura una proposta di street food, rigorosamente a km0, o dalla filiera del commercio equo e solidale. Anche quest’anno AltroFestival, l’evento di punta dell’anno di Humus, è patrocinato dal Comune di Rimini. Per partecipare occorre tesserarsi ed è possibile farlo attraverso il portale di Produzioni dal Basso, https://www.produzionidalbasso.com/project/humus-altro-festival-3/. Tesserarsi costa 10€ e dà l’opportunità di partecipare non solo ai tre giorni di AltroFestival, ma a tutte le iniziative ed eventi che saranno organizzati fino ad agosto 2022.

