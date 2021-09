Torna In scena al Teatro Galli il maestro Valery Gergiev

Presenza prestigiosa e costante alla Sagra Musicale Malatestiana, Valery Gergiev torna a Rimini martedì 14 settembre, ore 21, per il secondo atteso appuntamento sinfonico della 72esima edizione della rassegna.

Il grande maestro russo, che volle prendere parte agli eventi per la riapertura del Teatro Galli coinvolgendo i complessi del Teatro Mariinskij nell'esecuzione del Simon Boccanegra di Verdi, si presenta sul podio della sua orchestra in un concerto aperto dalla sfolgorante suite tratta dal celebre balletto Romeo e Giulietta di Sergei Prokof’ev e concluso da uno dei capolavori orchestrali di Franz Schubert, la Sinfonia in do maggiore, detta La Grande. A dar vita al programma saranno i musicisti di una delle formazioni musicali più antiche della Russia, l’Orchestra del Teatro Mariinskij, che può vantare una storia che risale al XVIII secolo, grazie all’evoluzione e sviluppo dell’originario Coro a Cappella della Corte Imperiale. L’eccellenza dell’orchestra fu riconosciuta da numerosi musicisti che hanno avuto occasione di dirigerla tra Otto e Novecento e tra questi figurano i nomi di compositori di spicco come Hector Berlioz, Richard Wagner, Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Gustav Mahler e Sergej Rachmaninov. Dalla fine del Settecento al Novecento l’orchestra ha scritto una parte essenziale della storia del teatro musicale e del balletto russi. Dal 1988, l’Orchestra ha come direttore Valery Gergiev, figura eminente nel panorama musicale internazionale. La presenza di Gergiev ha portata l’orchestra del Teatro Mariisnkij a espandere rapidamente il repertorio, che attualmente comprende tutte le Sinfonie di Beethoven, Mahler, Prokof’ev e Šostakovi?, i Requiem di Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms, oltre a numerose composizioni di Stravinskij, Messiaen, Dutilleux, Henze, Gubaidulina, Kancheli e Karetnikov, a confermare l’ulteriore apertura di orizzonte alla musica di oggi e raggiugendo livelli di fama indiscussi e di successo assoluti.