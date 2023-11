Meteo, in arrivo un giovedì burrascoso: attese raffiche di vento e temporali, scatta la nuova allerta

Nuova fase instabile all'orizzonte sulla Romagna. Si annuncia infatti un giovedì ventoso, con la Protezione Civile dell'Emilia Romagna che ha diramato un'allerta meteo, "gialla" per la pianura ed "arancione" per l'entroterra. E dal pomeriggio torneranno ad aprirsi gli ombrelli, con possibilità di temporali, più intensi sui rilievi, ragion per cui è stata diramata un'allerta "gialla" anche per "criticità idraulica" e "idrogeologica".

Per la giornata di giovedì, si legge nell'avviso, "si prevedono precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani, con possibili superamenti delle soglie 2 e diffusi fenomeni di erosione spondale".

"Si prevede, inoltre, per tutta la giornata una forte ventilazione, fino a valori di burrasca forte (62-74 chilometri orari) o superiori su tutte le aree dei rilievi, sulla pianura occidentale e sul mare, che diventerà agitato al largo nelle ore serali - viene aggiunto -. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nella costa ferrarese". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Venerdì è prevista infatti, informa l'Arpae, "nuvolosità irregolare con tendenza a schiarite sulle aree di pianura mentre persisteranno addensamenti lungo le aree appenniniche per l'intera giornata con associati rovesci anche temporaleschi più probabili sulle aree di crinale centro-occidentali. Le temperature in diminuzione nei valori minimi, compresi tra 6 e 12 gradi, mentre le massime stazionarie tra 17 e 20 gradi. I venti saranno moderati sud-occidentali con rinforzi fino a forti sui rilievi, tendenti a diminuire di intensità dalle ore serali".

Il fine settimana si annuncia instabile. "Un ulteriore impulso perturbato tra le giornate di sabato e domenica porterà un nuovo peggioramento con precipitazioni sparse sul territorio che potranno ancora risultare abbondanti lungo i rilievi centro-occidentali - informa il servizio meteorologico regionale -. La tendenza è per un successivo miglioramento con schiarite in pianura. Le temperature subiranno una significativa diminuzione nei valori minimi".