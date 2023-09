Aeroporto, Colonna: "Fermate la giunta, quel tapis roulant è come buttare sulla roulette 13 milioni"

Uno scatenato Gabriele Colonna (Rinascita Civica) torna in prima linea sul fronte del progetto di collegare l’aeroporto Fellini con il Metromare attraverso un maxi tipis roulant. Lo fa all’indomani dell’atto pubblicato dal Comune con cui si stima un investimento per l’opera di oltre 13 milioni di euro, più costi di gestione annui per 228 mila. “Sono stati diffusi i primi numeri e le modalità di questa che non possiamo non definire faraonica opera – sostiene Colonna -, la realizzazione della passerella pedonale meccanizzata sopraelevata, così viene definita negli atti pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini, ha un costo stimato di 13,7 milioni di euro con altrettanti costi di gestione stimati, ai valori odierni, pari a 228 mila euro”.

“Stiamo giocando d’azzardo, stiamo “puntando” alla roulette 13,7 milioni di euro con la speranza di vedere uscire il numero di un milione di passeggeri ma non ci siamo voluti fermare qui, abbiamo voluto comprendere realmente i numeri in gioco e per farlo abbiamo voluto analizzare i dati del traffico aeroportuale dal 2000 a oggi pubblicati sul sito di Assaeroporti, tenendo ovviamente in considerazione che per 2 anni l’aeroporto è stato completamente chiuso e andando a escludere gli anni post-covid, andando a rilevare che dal 2000 al 2019 il traffico medio di passeggeri è stato di 416.788 (373.043 se si considerano anche gli anni 2021 e 2022), un numero ben lontano dalla soglia del milione di passeggeri prevista tra 10 anni”, prosegue Colonna.

“Sempre dalla lettura dei dati possiamo rilevare che nel 2011 si è raggiunta la vetta dei 920.641 passeggeri definita, dal rapporto di Assaeroporti “l’anno record dal 1958 a oggi per l’Aeroporto di Rimini-San Marino”. Quindi, riportando il focus sull’opera in corso di valutazione, vogliamo davvero giocare d’azzardo con 13.7 milioni di euro pubblici? Realmente si può basare la necessità di un investimento “monster” come questo su di un valore assunto come certo quando, numeri alla mano, sembra più essere utopia? Chiamiamo quindi a raccolta tutte le forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale e con esse anche i consiglieri di maggioranza che già nutrono dubbi sulla realizzazione di questa opera ad attivarsi immediatamente nei confronti della giunta affinché si apra un confronto onesto e serio sul tema perché i cittadini non accetteranno silenti questo inutile sperpero di risorse pubbliche”, conclude Colonna.