Alessia Lea di Rago e Stefano Benaglia i nuovi portavoce del gruppo comunale Europa Verde

Si è svolta sabato pomeriggio l’assemblea costituente del nuovo gruppo comunale di Rimini per Europa Verde. Sono stati eletti come portavoce riminesi Alessia Lea di Rago e Stefano Benaglia. Il gruppo andrà ad agire in tutto il territorio comunale di Rimini e sarà parte attiva nella vita della città. Gli altri membri del direttivo Riminese sono: Marco Affronte, Daniela Beraudi, Claudio Biagini.

Il nuovo direttivo nasce dall’approvazione della mozione intitolata “E-Mozione Verde” che getta le basi per l’organizzazione territoriale e politica del nuovo gruppo locale.

“Abbiamo bisogno di persone - spiegano in una nota stampa - nuove che possano portare, al nostro interno, nuove competenze e nuove potenzialità, a partire dalle competenze comunicative. Incontrare le rappresentanze sociali per cogliere, dal basso, le esigenze di cambiamento, di miglioramento a partire dai quartieri. Discutere tra di noi le testimonianze raccolte ed elaborarne un progetto politico, realizzabile nella realtà, che possiamo poi proporre nei modi conosciuti. Si parla spesso dei successi elettorali delle forze politiche Verdi nel resto d’Europa e spesso ci chiediamo perché in Italia l’onda verde tarda ad arrivare, e la risposta è nel metodo. Dobbiamo organizzare degli incontri aperti alla cittadinanza per darci visibilità e per poter rispondere alla frequente domanda: “Ci sono ancora i Verdi?” con il perfetto slogan della Costituente di Chianciano: “Ci siamo”. Vogliamo far emergere quelle realtà troppo spesso misconosciute di giovani talenti del nostro territorio che svolgono le loro attività in ottica green, con progetti di economia circolare e agricoltura biologica, per esempio. Abbiamo il dovere di collaborare in maniera costruttiva con gli organi istituzionali per evitare vari greenwashing, senza arrivare allo scontro, ma sempre in ottica di alleanza.”