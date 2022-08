Alleanza Verdi e Sinistra si presenta, il Nuove Energie Tour con auto elettrica fa tappa in Romagna

Mercoledí (17 agosto) due tappe in Emilia Romagna del Nuove Energie tour, organizzato dal team di Alleanza Verdi e Sinistra. Alle ore 11 a Cervia, viale Roma, rotonda della Pace; alle ore 17 a Rimini, in via Busi angolo Lungomare Tintori. Parteciperanno Cristina Mengozzi e Giovanni Paglia, candidati della lista alle elezioni politiche e tanti esponenti dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

Saranno 12 le tappe degli appuntamenti in giro per l’Italia, che toccheranno le localitá di vacanza. Il Tour passerá dalla Toscana, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. "A bordo di un'auto elettrica, il team percorrerá un fantastico itinerario tra le più belle spiagge italiane. Nel corso di ogni iniziativa, presenteremo il nostro programma elettorale e la campagna #Dammi10, con le 2 proposte di punta: 10 euro di salario minimo orario, 10 mesi di trasporto pubblico locale gratuito", scrivono in una nota.

Altre proposte saranno presentate durante gli interventi per illustrare il programma di alleanza.