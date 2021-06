Amministrative Montescudo-Monte Colombo, Croatti lancia la candidatura di Shelina Marsetti

Si è svolta venerdì, nella Piazza del Municipio di Montescudo, la presentazione della candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Shelina Marsetti. Per la prima volta ha annunciato pubblicamente la sua volontà di correre per le prossime elezioni amministrative come candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle presentandosi con un programma pragmatico, incentrato sul buon senso e proiettato al futuro. Per l'occasione sono intervenuti il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, la deputata Giulia Sarti, il Senatore Marco Croatti, il Senatore e facilitatore alle Relazioni Interne, Gabriele Lanzi e il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari ai quali ha rivolto un sentito ringraziamento per non aver mai mancato di dimostrarle sostegno e vicinanza.

"Abbiamo da sempre incoraggiato il lavoro di Shelina Marsetti, affermano Sarti e Croatti, una donna tenace, valorosa e determinata, costantemente a lavoro per il territorio e per le esigenze della comunità. Convintamente e con grande gioia saremo al suo fianco in questa nuova avventura sostenendo la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative". Una presentazione importante accompagnata da parole concrete, coraggiose e lungimiranti per le quali anche il Ministro D'Incà ha potuto apprezzare le doti della candidata. Numerosi gli attivisti e cittadini giunti in piazza per ascoltare le prime parole da candidata Sindaco di Shelina Marsetti, già conosciuta come consigliere comunale dai banchi dell'opposizione nei cinque anni precedenti durante i quali non ha mai fatto mancare la sua collaborazione per il bene della città e della comunità. Un momento di commozione per la candidata Sindaco proprio mentre parlava del suo rapporto con il territorio e la comunità di Montescudo-Monte colombo. Un legame forte dimostrato dal fatto che da non cittadina abbia scelto di vivere in questo territorio.