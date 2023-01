Bellucci (Lista Jamil): "Per Rimini e Riccione un unico canile e gattile provinciale"

Un unica struttura provinciale che funga da canile e da gattile. Questo il progetto del capogruppo in consiglio comunale a Rimini della "Lista Jamil" Andrea Bellucci che, in una nota, preme per "un confronto con diverse associazioni animaliste" riminesi e riccionesi al fine di "perseguire un percorso di razionalizzazione delle strutture esistenti". "La gestione della popolazione Felina e Canina del Comune riguarda adempimenti sanitari specifici previsti per legge - ricorda Bellucci. - Le persone che ospitano in famiglia cani e gatti e altri animali domestici sono una parte rilevante della nostra comunità. Accanto a questi animali di famiglia sono numerose le colonie di gatti diffuse sul territorio interessate da controlli per la profilassi sanitaria necessaria. I due canili principali della provincia, canile di Rimini e canile di Riccione, sono a due chilometri di distanza l’uno dall’altro. Dal 2020 la norma regionale prevede la separazione delle strutture di cani e gatti. Questo rende necessaria una nuova strategia per la gestione di questo aspetto".

"Riteniamo - prosegue il capogruppo - che la moltiplicazione delle strutture richieda ingenti risorse umane e finanziarie oltre a tempi necessarie per realizzarle. La situazione invece è di immediata necessità della gestione dei gatti in quanto non esiste struttura autorizzata in provincia a prendersene cura. In virtù degli sviluppi che riguardano il futuro canile e gattile di Rimini, la Lista Jamil chiede al Comune dopo un confronto con diverse associazioni animaliste del Comune di Rimini e di Riccione di perseguire un percorso di razionalizzazione delle strutture esistenti sul territorio provinciale per avere in tempi celeri e a costi contenuti il primo gattile e canile provinciale".

"Questo per noi - conclude Bellucci - può nascere nel momento in cui si mettono a sistema tutte le strutture provinciali guardando al Canile di Riccione come vero e proprio asset strategico della Provincia, che già oggi come struttura di proprietà pubblica è in grado di contenere i cani di Riccione e Rimini. Questa prima unificazione darà modo di convertire temporaneamente il canile di Rimini nel primo gattile provinciale di Rimini in tempi celeri e costi ridotti. Come lista Jamil abbiamo sollecitato le amministrazioni e ad oggi è stato avviato un percorso interlocutorio con il Comune di Riccione. Dai primi incontri si è riscontrata la volontà comune di lavorare in questo senso per rispondere in modo rapido ed economico alle necessità del territorio".