Bilancio comunale, con l’avanzo finanziati investimenti per oltre 3 milioni

Via libera dal Consiglio Comunale alla rimodulazione dei criteri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, attraverso un provvedimento che prevede abbattimenti che interessano trasversalmente funzioni e ambiti. Una misura pensata per incentivare e sostenere la ripresa del comparto edilizio, promuovendo la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio esistente e che si integra con le politiche nazionali, regionali e comunali, e con strumenti come il superbonus 110, il decreto semplificazione e il nuovo Rue approvato recentemente dal Comune di Rimini. Il provvedimento prevede, ad esempio, la massima riduzione applicabile (-15%) dei valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per tutte le funzioni (residenziale, commerciale, direzionale, turistico, produttivo e rurale). La delibera è stata approvata con 17 favorevoli e e 13 astenuti.

Il Consiglio ha inoltre approvato (17 favorevoli e 11 contrari) l’assestamento di bilancio e verifica salvaguardia degli equilibri finanziari, atto di programmazione importante che consentirà di dare copertura alle minori entrate legate all’effetto Covid sul bilancio e di finanziare spese e investimenti per circa 3,2 milioni di euro destinati a scuole e infrastrutture.

La seduta si è aperta con la nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021 (17 favorevoli e 11 astenuti). Tra i nomi proposti dalla Prefettura il Consiglio ha indicato con 19 preferenze il dott. Marco Castellani quale presidente del Collegio, che si completa con i due componenti indicati dalla Prefettura a seguito di estrazione.