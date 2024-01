Calendario con le donne "angelo", Zangari (Pd): "Figlio di un retaggio culturale patriarcale"

A seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale dal coordinatore di Forza Italia Mario Erbetta in merito alle immagini del calendario della ditta Prime Cleaning interviene la segretaria Pd Unione Comunale Rimini Fiorella Zangari: "Al contrario di quanto affermato, il Pd riminese non è affatto contrario alle aziende sane e che producono occupazione, soprattutto femminile, anzi le sostiene e le incoraggia. Nel caso di specie, l’attenzione non è rivolta alla Prime Cleaning, il cui valore come azienda certificata con 388 dipendenti donne è indiscusso, bensì a un calendario che propone un modello stereotipato della donna “casalinga” o della donna “angelo del focolare”, figlio di un retaggio culturale patriarcale che vorremmo definitivamente lasciarci alle spalle nel 2024".

"Si respinge al mittente anche l’affermazione secondo cui il Pd riminese sia più attento ai diritti civili che a quelli sociali - prosegue Zangari -. Si tratta di una falsa dicotomia tra diritti civili e diritti sociali, che riflette una visione arretrata o anacronistica secondo cui ci sarebbero diritti di serie A e diritti di serie B. Secondo il Partito Democratico, diritti civili e diritti sociali sono valori a cui tutti noi ci riconosciamo, sono alla base della nostra democrazia e non ha senso distinguerli perché al centro c’è il valore della persona umana con i suoi diritti, le sue tutele e la sua dignità. Una persona che si realizza soprattutto nel lavoro e nel quadro di un sistema che garantisca libertà, uguaglianza e dignità".

"Si ribadisce che il Pd di Rimini resta vigile su battaglie molto concrete, soprattutto a seguito dell’approvazione della nuova Legge di Bilancio che cancella Opzione Donna, effettua tagli sulla sanità che ricadranno sui servizi territoriali e raddoppia l’Iva per assorbenti e prodotti per l’infanzia che andranno a gravare sulle famiglie".