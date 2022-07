Campisi (Lega): "Che fine hanno fatto i bonus per i collaboratori sportivi? C'è chi ancora aspetta"

Ancora problemi per i collaboratori sportivi che devono percepire i bonus relativi al periodo della pandemia da Covid-19. Ad intervenire sulla questione è Luca Campisi, componente della Lega: “ Sono passati circa due anni e ancora il nulla. Bloccati a casa senza lavoro con palestre chiuse causa pandemia per tantissimi mesi e con supporti discutibili, poi il bonus collaboratori sportivi che avrebbe dovuto sanare, almeno in minima parte, i grossi danni derivanti dai profitti inesistenti a causa del Covid 19. Ma qualcosa pare non aver funzionato, moltissimi collaboratori sportivi sono rimasti a bocca asciutta per tanti mesi, così come le società dilettantistiche i cui fondi Asd/ssd hanno tardato ad arrivare. Il 15 ottobre del 2020 pareva esserci stata la chiave di svolta, 5.000 istanze accolte e nuovi pagamenti in corso. Ma a distanza di giorni sono arrivati bonifici sbagliati e addirittura molti non hanno nemmeno ricevuto un euro. Qui si continua a giocare sui nervi, già poco saldi, di quanti attendono da mesi quei bonifici che servirebbero per risollevarsi da una situazione critica. Chiediamo alle istituzioni preposte di intervenire per trovare una soluzione che porti ad una risoluzione del problema e che tutti i collaboratori che ne hanno diritto possano godere del loro beneficio quanto prima".