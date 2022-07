Cattolica, Alleanza Civica: "Grazie al presidente del Consiglio uscente, è stato sempre super partes"

“Il gruppo di “Alleanza Civica per Cattolica”, unitamente a tutto il centrodestra, desidera esprimere il proprio ringraziamento al dottor Massimiliano Gessaroli per l’impegno profuso nello svolgimento del suo mandato in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. "Sottolineamo il ruolo superpartes che ha saputo mantenere in ogni circostanza ed in ogni momento a tutela di tutte le rappresentanze politiche che attualmente risultano presenti in consiglio - sottolineano -. Rivolgiamo quindi i nostri migliori auguri al dottor Gessaroli per i suoi prossimi impegni di lavoro e per il suo prossimo futuro auspicandoci, al contempo, che lo stesso, anche se esterno al consiglio, possa, attraverso le sue idee e la sua esperienza, supportare quell’attività politica nell’esclusivo interesse della città e dei suoi cittadini che, dimostrandogli la loro fiducia, hanno contribuito alla sua elezione”.