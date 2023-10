Cattolica, il benvenuto della sindaca Foronchi ai nuovi dipendenti

Cerimonia di benvenuto della sindaca Franca Foronchi, ieri pomeriggio, ai 24 nuovi dipendenti del Comune di Cattolica che hanno preso il posto del personale non più in servizio, tra mobilità e pensionamenti. La prima cittadina li ha accolti nell’elegante Sala giunta per la presentazione ufficiale, insieme con il segretario Andrea Volpini, l’assessora alla Polizia municipale Claudia Gabellini e la posizione organizzativa al personale Francesco Bendini.

Un saluto affettuoso, ma anche uno sprone a fare sempre il proprio meglio al servizio dei cittadini, il discorso di benvenuto che la sindaca Foronchi ha rivolto ai 24 nuovi volti di Palazzo Mancini. “Molti di voi sono a tempo indeterminato – spiega la prima cittadina - la nostra squadra di amministratori invece è una parte politica che è di passaggio, eletta dai cittadini. Noi cambiamo, voi restate. Le modalità sono diverse. Ma la cosa fondamentale, uguale per tutti, è la dedizione al lavoro. Ci sono tanti aspetti importanti nella vita: affetti, figli, amici e il lavoro. Al lavoro dedichiamo tanta parte del nostro tempo. E dobbiamo svolgerlo al massimo, con la consapevolezza che i nostri datori di lavoro sono i cittadini. Come in ogni campo, ci saranno giorni più difficili, ma non dovrete mai dimenticare di avere rispetto per chi avete davanti a voi. Ricordatevi inoltre di non oltrepassare i limiti del vostro ruolo, di avere rispetto, ma anche di pretenderlo per la funzione che ricoprite. Cercate di trovare sempre un accordo con i colleghi. Affrontate il lavoro con il sorriso, perché il sorriso è un gesto di accoglienza, di disponibilità e voglia di collaborare. Mettetecela tutta. E buon lavoro al servizio della nostra bella Cattolica!”

Ed ecco i nomi dei nuovi dipendenti: Gianluca Di Pofi (Servizi educativi), Elena Tappi (Biblioteca), Erica Marchetti (Polizia locale), Nicole Burrini (Maestra), Elena Bersigotti (Teatro), Rita Scattolari (Tributi), Caterina Acquarelli (Iat), Monia Cocciarini (Servizi educativi), Cristina Gambini (Iat), Mariagrazia Maldini (Assistente sociale), Francesco Orsini (Polizia locale), Marica Vico (Polizia locale), Francesco Tuttifrutti (Polizia locale), Federico Dadi (Protocollo messi), Diana Saponara (Maestra), Giulia Marcheggiani (Maestra), Giulia Morosini (Economato), Simone Madau (Procollo messi), Sara Lazzarini (Polizia locale), Gianpiero Petitti (Polizia locale), Mario Cuomo (Polizia locale), Mattia Luci (Polizia locale), Fabio Urbinati (Polizia locale), Elisabetta Rossi (addetta stampa).