Colla: "L'opzione dell'unificazione di Bologna Fiere con Rimini non è tramontata"

"L'opzione dell'unificazione" di Bologna Fiere "con Rimini non è tramontata. Credo che la discussione si debba riaprire anche perché BolognaFiere ha una grande forza internazionale. L'investimento è pensato in relazione alla tenuta degli assetti societari e occupazionali finalizzati a far vivere tutto il sistema che gira attorno al sistema fieristico, anche attraverso innovazione e diversificazione dell'offerta, puntando anche su fiere di medie dimensioni, per arricchire il calendario, oltre a quelle internazionali". Così l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, rispondendo oggi in commissione regionale alle domande del gruppo della Lega, durante l'illustrazione del piano industriale di BolognaFiere sostenuto da viale Aldo Moro.