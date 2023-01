Il congresso del Partito democratico si avvicina e la candidata Elly Schlein fa tappa a Rimini

Il congresso del Pd si avvicina e la candidata Elly Schlein fa tappa a Rimini. Elly Schlein sarà a Rimini domenica 29 gennaio alle 17,30 ad Sgr, in via Chiabrera 42. Un’occasione importante per ascoltare il programma di Elly Schlein, per confrontarsi e incontrare sostenitori e sostenitrici. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.