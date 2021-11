Consiglio comunale in streaming viene interrotto dal malfunzionamento di un firewall

Il Servizio informatico del Comune di Riccione rende noto che da quanto appurato in merito all'interruzione dello streaming del Consiglio Comunale del 18/11/2021, la causa è da imputarsi al malfunzionamento di un firewall.



Alle ore 23.01 uno dei due firewall utilizzati per la protezione della rete interna del Comune di Riccione ha avuto un malfunzionamento che ne ha provocato il riavvio. Tale malfunzionamento ha determinato l'interruzione dei servizi di rete per diversi minuti e la conseguente chiusura della connessione dati verso la piattaforma Youtube. La seduta consiliare è stata comunque registrata per intero. Le registrazioni sono state inviate a ICAROTV per la consueta trasmissione.



Entro il pomeriggio di oggi saremo in grado di pubblicare sul canale Youtube dedicato alle sedute consiliari la registrazione integrale. E' già programmata per queste settimane la sostituzione della piattaforma di firewall.