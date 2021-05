"Coraggiosa" scende in piazza Cavour per la Palestina

Coraggiosa Rimini, Cattolica Coraggiosa e Riccione Coraggiosa parteciperanno alla manifestazione per la Palestina organizzata per domenica alle 17 in piazza Cavour, lanciata da numerose associazioni e realtà del territorio. "Vogliamo esprimere vicinanza e sostegno al popolo palestinese e a tutti i civili coinvolti nei tragici avvenimenti che stanno investendo la Palestina. Fin dal 1967, Israele ha cacciato decine di migliaia di palestinesi e oggi la situazione è questa: l’86% di Gerusalemme est è destinato all’uso dello Stato di Israele e dei coloni, con 350 mila palestinesi che hanno a disposizione solo il 14% della terra. Di fronte a questi crimini e al continuo perdurare dell'apartheid non possiamo rimanese indifferenti ma dobbiamo prendere una posizione chiara e precisa al fianco del popolo palestinese".

Igor Taruffi e Federico Amico (consiglieri regionali di Emilia-Romagna Coraggiosa) hanno presentato un’interrogazione alla Giunta regionale affinché la nostra Regione confermi il suo sostegno nei confronti del processo di pace fra Israele e Palestina, riconosca lo Stato di Palestina e confermi anche nei prossimi anni l’impegno nell’area attraverso la gestione di progetti di cooperazione decentrata e il supporto alle vittime dei bombardamenti, oltre alla partecipazione attiva in tutti i tavoli diplomatici per chiedere lo stop immediato della violenza e dell'occupazione da parte di Israele.