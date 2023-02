Croatti (M5S): "Dalla rinuncia dell'indennità dei parlamentari grillini 1 milione per le scuole"

“Il MoVimento 5 Stelle promuove l’iniziativa ‘Facciamo Scuola Digitale’, con cui intende destinare agli istituti scolastici pubblici 1 milione di euro delle somme provenienti dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per tutti i parlamentari. Queste risorse finanzieranno l’acquisto di personal computer portatili da destinare a specifici progetti quali ad esempio: allestimento aula informatica, aggiornamento pc esistenti, messa a disposizione degli studenti meno abbienti, progetti e attività extra scolastica”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

“L’iniziativa segue il grande successo di ‘Facciamo Ecoscuola’, con la quale abbiamo destinato oltre 3 milioni di euro delle somme restituite dai parlamentari e consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle al finanziamento di idee-progetti che promuovessero la sostenibilità e l’educazione ambientale di oltre 200 scuole pubbliche.

All’iniziativa ‘Facciamo scuola digitale’, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le Regioni italiane, nei limiti delle risorse messe a disposizione e spero che tutte le scuole di Ravenna aderiscano”. Prosegue Croatti.

“Come MoVimento 5 Stelle intendiamo chiarire che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Le attrezzature donate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti. Sono molto felice che la scuola sia la destinataria di queste nostre risorse, una scelta fortemente voluta dal M5S che rappresenta il segnale migliore per guardare al futuro del Paese”. Gli istituti scolastici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare richiesta entro le ore 22 del 8 febbraio 2023 compilando in ogni sua parte il form reperibile a questo link: https://portale.movimento5stelle.eu/facciamo-scuola-digitale”.