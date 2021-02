Croatti (M5s): "Sul governo Draghi deve decidere la nostra base"

Saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau a decidere un eventuale appoggio al governo Draghi. La votazione si terrà oggi 11 febbraio dalle 10 alle 18. “Dopo il secondo giro di consultazioni con il Premier incaricato abbiamo maggiori elementi per comprendere le proposte e i punti programmatici di questo nuovo esecutivo; la parola passa ora ai nostri iscritti che di certo sapranno compiere una scelta ponderata e consapevole. Il voto sulla piattaforma Rousseau è un principio fondamentale ed irrinunciabile del Movimento 5 Stelle. Ho un’idea ben chiara a proposito del voto su Draghi, ma la scelta verrà presa tutti insieme”. Commenta il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.



“Si tratta di decidere - prosegue Croatti - se i tanti soldi messi a disposizione dall’Europa, grazie al lavoro tenace del premier uscente Conte, li debba gestire un tecnico acclamato da Renzi e Berlusconi o sia meglio lavorare per andare ad elezioni, permettendo ai cittadini di esprimersi democraticamente attraverso il voto. Una scelta che politicamente risulta complessa e non semplice. Come attivista, diventato portavoce della base dentro le istituzioni, voterò sulla piattaforma e rispetterò in Senato l’indicazione che arriverà dagli iscritti del Movimento. Siamo la prima forza politica in Parlamento e in questi mesi abbiamo raggiunto risultati importantissimi come la legge anticorruzione, il reddito di cittadinanza, il taglio dei parlamentari, i provvedimenti sull’ambiente e la sostenibilità, le misure a favore della riqualificazione degli immobili, come il superbonus 110%. Qualunque sia la scelta fino a prossime elezioni avremo la maggioranza nel 50% delle commissioni e lavoreremo su ogni provvedimento, mettendo al centro dell’agenda politica i nostri temi.”