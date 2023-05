Dal consiglio comunale via libera all’alienazione di un terreno in via del Tiglio e all’ampliamento di un’azienda agricola

Il Consiglio comunale di lunedì 29 maggio si è aperto con la comunicazione all’assemblea della sindaca Alice Parma, che ha espresso la solidarietà di Santarcangelo alle popolazioni alluvionate chiedendo poi di osservare un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime. A seguire, il consigliere Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) ha invece comunicato al Consiglio la volontà di intraprendere il cammino di San Francesco avviando contestualmente una raccolta fondi per la ristrutturazione del convento dei Cappuccini. Dopo la presentazione della 53^ edizione di Santarcangelo Festival, la seduta è proseguita con l’illustrazione da parte dell’assessore al Bilancio, Emanuele Zangoli, della ratifica di due delibere di Giunta relative ad altrettante variazioni urgenti al Bilancio 2023/25 con riferimento all’esercizio finanziario 2023 e aggiornamento del Piano esecutivo di gestione.



Con la delibera n. 46 del 23 marzo 2023, la Giunta ha incamerato l’incremento del contributo PNRR per la riqualificazione del nido Mongolfiera, pari al 10% (circa 100mila euro), erogati dal Governo tramite il decreto aiuti per far fronte all’aumento dei costi. Anche la delibera n. 60 del 20 aprile 2023 fa fronte ad alcuni incrementi di costo, da quello per la ristrutturazione dei due caselli lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino (100mila euro da oneri di urbanizzazione) all’intervento sulla succursale Saffi della scuola Franchini, anch’esso finanziato tramite contributi statali. Entrambe le delibere sono state approvate con il voto favorevole della maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e quello contrario dell’opposizione (Un Bene in Comune e Lega Salvini premier Romagna).



L’assessore alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata, Filippo Sacchetti, ha presentato invece gli indirizzi in merito all’alienazione di un’area a verde in via del Tiglio nella zona artigianale: il frustolo di circa 4mila metri quadrati, non edificabile, ha funzioni di completamento e servizio rispetto al terreno confinante, urbanizzato nel 1984. L’area sarà alienata dal Comune per circa 190mila euro, valore di mercato inferiore del 20% rispetto alla valutazione inziale (quasi 240mila euro) per la presenza di un metanodotto nel sottosuolo. La precedente destinazione del terreno a verde pubblico – ha concluso Sacchetti – è ampiamente compensata dalla vasca di laminazione realizzata nelle vicinanze e dalle aree non edificate all’interno del Triangolone. L’atto è stato approvato con voto favorevole della maggioranza e astensione dell’opposizione.



Sempre l’assessore Sacchetti ha illustrato la pronuncia preventiva sulla proposta d’intervento di riconversione e ammodernamento con ampliamento dell’azienda agricola “L’Arcangelo di Squadrani Edoardo S.S.” – situata in via dell’Uso 876 – in variante alla pianificazione urbanistica vigente. La delibera, in questo caso, è stata approvata all’unanimità.



L’ordine del giorno presentato dal consigliere Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) relativo al supporto alla proposta di legge regionale avente a oggetto “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”, infine, è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e di Un Bene in Comune, mentre il gruppo Lega Salvini premier Romagna si è astenuto.