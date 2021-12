Damiana Bertozzi eletta segretaria del circolo Pd Rivabella-Celle

«Ripartiamo dai territori: il circolo è la realtà che può intercettare i bisogni dei cittadini, che può dialogare e creare occasioni di ascolto e di incontro. Non una una mera “macchina” da mettere in moto durante la campagna elettorale, ma un luogo di riferimento per confrontarsi ed assieme elaborate progetti, contenuti, idee». Così Damiana Bertozzi, nuova segretaria eletta al congresso del circolo Pd di Rivabella – Celle nei giorni scorsi. Nell’accettare il ruolo affidatole, Damiana Bertozzi, 55enne riminese impiegata in Regione, ha presentato il programma e alcuni aspetti che caratterizzeranno il suo mandato: «intercettare i giovani attraverso progetti mirati e temi a loro cari, creare iniziative in collaborazione con altri circoli, valorizzare il nostro pensiero attraverso una maggiore informazione».

«Sono molti temi che coinvolgono l’area del nostro circolo – ha detto la neosegretaria - basti pensare al ponte sostitutivo a quello di Tiberio, al ramo del metromare che arriverà alla Fiera, al progetto “Casa della salute”, alla manutenzione del ponte dello Scout, alla nuova piscina di Viserba, allo sviluppo dell’area ex Mercato Ortofrutticolo. Il tema della mobilità ci vede costantemente coinvolti con la zona attorno al Centro Studi in corrispondenza degli orari di entrata / uscita e la necessità di mettere in sicurezza i pedoni, le attività della Fiera.

«È necessario anche pensare al tessuto sociale, ravvivandolo con iniziative ed attività pubbliche che possano far rivivere le funzioni delle circoscrizioni, quelli che venivano chiamati i “Quartieri”: intercettare bisogni, realtà e sostenere associazioni presenti sui territori, con le quali collaborare. Tutto ciò con l’obbiettivo di creare un’idea rinnovata di partecipazione e passione – ha concluso Damiana Bertozzi - che si pone come obiettivo anche un incremento delle adesioni coinvolgendo amici, famigliari conoscenti, e premiando anche l’impegno civico su temi di attualità e sociali».