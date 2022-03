La candidata sindaca Daniela Angelini trova nuovi supporter, nasce la lista civica Uniamo Riccione

Nasce un nuovo gruppo civico a sostegno della candidatura di Daniela Angelini a sindaco di Riccione. "Uniamo Riccione con Daniela Angelini" si è costituito ieri sera in un’affollata assemblea che ha visto anche la partecipazione della candidata. Uniamo Riccione vuole essere uno spazio culturale aperto, un laboratorio di idee e proposte per la città che nasce per supportare la candidatura di Daniela Angelini alle prossime elezioni comunali e intende mantenere questo ruolo proattivo anche dopo la consultazione amministrativa.

“Dal nome scelto per la lista vogliamo far capire il nostro primario obiettivo che è quello di riappacificare la città dopo anni di contrapposizioni laceranti, per ritrovare armonia e coesione sociale tra le persone, le imprese, le famiglie e tutti i cittadini riccionesi. Siamo convinti che Daniela Angelini possa realizzare questa fondamentale operazione di unione e rilancio della città insieme a persone come noi che si pongono come unico interesse il bene comune e come valore condiviso l’amore per Riccione”, scrive il gruppo.

Uniamo Riccione non ha bandiere politiche ed è rappresentata da persone che appartengono a diverse aree della società. Vi fanno parte manager, imprenditori, commercianti, professionisti, studenti, pensionati, insegnati, persone impegnate nel terzo settore e nel sociale che vogliono portare visione e idee per realizzare la Riccione dei prossimi 10 anni, tra cui Alberto Beltrame, Filippo Barnabè, Alessandro Nicolardi, Valentina Zangheri, Francesca Ravaglia, Davide Corbelli, Michela Ronci, Claudio Villa, Fabio Della Rosa, Grazia Bartolini, solo per citarne alcune visto che il gruppo si sta ampliando giorno dopo giorno. Il Coordinamento del gruppo è stato affidato in questa fase a William Casadei e Mauro Villa.

Rigenerazione urbana, ambiente, turismo, cultura, sostenibilità, sicurezza, nuove generazioni, transizione digitale e servizi alla persona sono i principali temi che saranno affrontati in queste settimane dai tavoli di lavoro che sono aperti a tutti i riccionesi interessati a dare un contributo di idee e progetti.