Diritto alla casa e carenza di alloggi, il Partito democratico organizza un incontro per affrontare il tema

Si terrà il prossimo 25 settembre un incontro sul "Diritto alla casa" promosso dal Partito Democratico della città di Rimini, volto ad affermare la centralità dell’interesse pubblico nelle politiche per la Casa dove interverranno il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’assessore al Welfare Kristian Gianfreda e la vice presidente di Acer, Claudia Corsini.

“Le politiche abitative sono un elemento chiave per il benessere sociale ed economico. Tuttavia queste politiche devono affrontare una serie di sfide complesse, tra cui la carenza di alloggi, la qualità degli alloggi, le disuguaglianze e la sostenibilità, perciò è essenziale che i governi, le amministrazioni regionali e locali, continuino a sviluppare e adattare politiche abitative per affrontare queste sfide e garantire il diritto di tutti all’abitazione” così la segretaria comunale del Pd di Rimini, Fiorella Zangari.

L’incontro rientra tra le azioni del Pd dell’Unione Comunale di Rimini per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del diritto alla casa fino a ora ignorata o demandata al semplice gioco tra “domanda” e “offerta”, perciò è importante conoscere i progetti e gli strumenti messi in campo sia livello regionale che locale, per cercare di affrontare l’emergenza abitativa a Rimini nelle sue diverse e articolate sfaccettature economiche e sociali.

"Si è detto che sul tema della casa c’è bisogno di una grande svolta, un cambiamento deciso e radicale sia in termini di strategie nazionali che, prim’ancora, di scelte culturali", spiega la nota. Durante l’incontro, saranno affrontati temi cruciali emersi nelle assemblee dei circoli del Pd legati al diritto alla Casa nella realtà riminese e alle sfide che la società attuale deve affrontare per garantire una casa adeguata a ogni individuo, partendo dal presupposto che quest’ultima è un tassello ineludibile delle politiche di welfare e un fondamentale diritto di cittadinanza. E’ un diritto poter vivere in alloggi dignitosi, è un diritto abitare in luoghi adeguati e sicuri, come ha peraltro sottolineato con forza anche il Parlamento europeo attraverso la risoluzione del 21 gennaio 2021.