L’effetto Schlein si fa sentire anche a Rimini. "Nel Pd rinasce la speranza e crescono le iscrizioni"

In casa Partito Democratico anche a Rimini inizia a sentirsi quello che viene definito l'"effetto Schlein". Parte da Noi - Rimini per Elly Schlein, a nome di Chiara Angelini, Eleonora Martello ed Emanuele Bianchi, fa un bilancio dopo l'andamento delle primarie. "Non abbiamo ancora numeri definiti, per via delle iscrizioni online che non vengono recepite in tempo reale dalle federazioni e circoli locali, ma anche a Rimini si continua a sentire quello che, a livello nazionale, viene conosciuto ormai come “effetto Schlein”. Se a livello nazionale, dove in appena 24 ore, dalla riapertura del tesseramento annunciata l'altra sera dalla segretaria a “Che tempo che fa”, le nuove iscrizioni al Pd hanno sfiorato quota 4mila, a livello locale sono già in tanti, soprattutto donne e giovani, ad avere richiesto informazioni o compilato i moduli online", spiega il comitato.

"Un numero però lo abbiamo, e si presta già a una analisi interessante. I nuovi iscritti alla federazione provinciale di Rimini nel periodo della proroga da fine 2022 al 31 gennaio 2023, voluta per favorire il tesseramento in vista delle primarie, sono stati complessivamente 286 (un numero notevole, pari al 17% del totale degli iscritti, 1629). Il dato interessante e che ci preme sottolineare è quello dell’influenza di genere; di questi nuovi 286 iscritti ben 125 sono state donne, ovvero il 43% del totale. Un dato che vede aumentare di sei punti la percentuale di iscritte donne, visto che rispetto al totale degli iscritti 2022 ci si fermava al 37%. Numeri che segnano nero su bianco non solo una rinnovata voglia di partecipazione popolare, ma che denotano anche un forte traino femminile" spiegano Chiara Angelini, Eleonora Martello ed Emanuele Bianchi.

"È dunque rinata una speranza, che è compito ora di tutto il PD alimentare e sostenere. In questi giorni, a noi come a tanti altri, nei circoli e nelle istituzioni, per strada o al telefono, sono in tanti a chiederci come tornare a iscriversi al Pd. Ci sono vecchi militanti che da anni avevano smesso di fare la tessera, e giovani alla loro prima iscrizione, finalmente motivati anche dal grande entusiasmo portato avanti dal rinnovamento testimoniato nei fatti dalle nostre candidate a dai nostri candidati inseriti, come noi, nelle liste legate a Elly. L’obbiettivo ora è aprire il Pd alla rinnovata voglia e richiesta di partecipazione, e a questa speranza che nel territorio di Rimini, solo qualche settimana fa, ha portato al voto per le primarie più di 8 mila elettori. A loro, ma non solo, rivolgiamo l’appello a rinnovare o fare per la prima volta la tessera attraverso l’iscrizione online o contattando i circoli e la federazione locale. Rinasce la speranza", conclude Parte da Noi - Rimini per Elly Schlein.