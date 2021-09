Elezioni a Montecolombo, Castellari (Torri Unite): "Il paese è tornato a vivere"

Si è svolto venerdì sera l’incontro pubblico della lista civica Torri Unite con la frazione di Monte Colombo, il quarto del tour elettorale che toccherà tutte le dieci frazioni del Comune per presentare il programma e dare la possibilità ai cittadini interagire con i membri della lista e la candidata sindaca, Elena Castellari. Diversi gli spunti emersi durante la serata, svolta all’interno del ristorante Pizzeria Don Matteo.

"Proprio prendendo spunto dalla location dell’incontro, abbiamo rimarcato come l’attenzione continua, anche a livello promozionale, e gli interventi svolti, abbiano creato quelle condizioni ottimali perché anche nuove attività e nuovi residenti potessero scegliere Monte Colombo per lavorare o per viverci - spiega Castellari - Fatti che si sono poi verificati, con l’apertura nei mesi scorsi di ben due attività di ristorazione nuove, che si aggiungono all’altra già presente e attiva, oltre a diversi interventi di ristrutturazione abitativa che ha portato nuove residenze soprattutto nella zona più storica del borgo. Un dinamismo chiaramente spinto dai privati, ma agevolato e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, come hanno dimostrato anche i continui eventi patrocinati, fino a quelli in piazza quest’estate con le commedie dialettali: questo binomio vincente, tra volontà politica e iniziative sia pubbliche che private, ha portato una nuova vitalità a Monte Colombo, di cui tutto il territorio, direttamente o indirettamente, può giovarsi. Anche questo era uno dei nostri obiettivi e lo abbiamo raggiunto intervenendo in maniera continua sui beni pubblici, come l’ex Municipio: un’operazione importante di ristrutturazione e recupero di spazi, che si è rivelata lungimirante e strategica nel momento dell’emergenza Covid, in quanto ci ha permesso di spostare in completa sicurezza alcune classi delle altre scuole per raggiungere i requisiti di distanziamento previsti, senza dover creare disagi eccessivi alle famiglie".

Gli incontri pubblici proseguono come da calendario, martedì sera alle ore 21 a Santa Maria del Piano presso il Dream Bar.