Nella contesa tra Lega e Fratelli d'Italia, Raffaelli punta alla riconferma: "Pronta a ricandidarmi"

“Ho dato la mia massima disponibilità al nostro responsabile della Lega Jacopo Morrone per una mia ricandidatura al parlamento. L’intenzione è quella di dare continuità al lavoro intrapreso”. Così Elena Raffaelli, referente provinciale della Lega e attuale consigliere comunale a Riccione, in vista delle elezioni del 25 settembre. E’ già pieno clima elettorale in casa centrodestra, con lo stesso Morrone che chiede un sostegno all’uninominale per la Camera alle forze alleate, anche se in casa Fratelli d’Italia i pensieri sono rivolti a un proprio nome di punta, tra cui in pole l’ex sindaca di Coriano Domenica Spinelli e il consigliere comunale riminese Filippo Zilli.

La sensazione è che le decisioni verranno calate dagli accordi su scala nazionale. “Lo scenario è in continua evoluzione, c’è una rideterminazione degli equilibri ad oggi difficilmente prevedibile – è cosciente la stessa Raffaelli -. Ma credo di aver sempre lavorato per le esigenze del mio territorio, senza mai concedermi vita romana, portando avanti le istanze della nostra comunità. Questo credo che debba essere riconosciuto. E con questo spirito c’è la mia piena e totale disponibilità, tuttavia la Lega sarà al tavolo delle trattative con un atteggiamento responsabile. Io continuerò a credere e a sposare il progetto della Lega e di Matteo Salvini”.