Elezioni, Croatti (M5S): "Conte ha gestito in maniera esemplare la fase della pandemia"

"Come nel 2020, oggi il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi economica e sociale. Tutti riconoscono a Giuseppe Conte di essere riuscito a gestire in maniera esemplare la fase della pandemia rassicurando i cittadini in un momento di preoccupazione e sconforto, salvando migliaia di imprese dalla crisi e ottenendo oltre 200 miliardi dall'Europa. Ci è riuscito da solo, grazie al sostegno del Movimento 5 Stelle": lo scrivono i senatori del Movimento 5 Stelle e referenti per l'Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.

"Ricordiamo benissimo l'atteggiamento del centrodestra dai banchi dell'opposizione, che ha sempre tifato contro il successo dell'Italia. È grazie a Giuseppe Conte che siamo diventati un esempio da seguire in tutto il mondo. Proprio per questo, oggi, riteniamo che non ci sia persona migliore del Presidente Conte in grado di riportare l'Italia fuori dalla grave crisi che stiamo vivendo. Abbiamo previsto con diversi mesi di anticipo le difficoltà cui saremmo andati incontro in questo autunno. E con largo anticipo abbiamo anche proposto le soluzioni in grado di risolverle. Non era così difficile per chi, come il Movimento 5 Stelle, è sempre stato concentrato soltanto sul bene del Paese e di tutti i cittadini. Purtroppo, tutti gli altri partiti ci hanno ignorato. Evidentemente erano intenti a fare i loro interessi o quelli dei potentati che sono soliti tutelare", concludono Lanzi e Croatti.