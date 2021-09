Elezioni, il ministro Patuanelli e la candidata Lisi (M5S) a sostegno dell'agricoltura: "Rimettiamola al centro delle politiche cittadine"

Martedì pomeriggio il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha fatto visita a Rimini per assolvere ad alcuni impegni istituzionali e dare il proprio sostegno alla candidatura di Gloria Lisi a sindaca della città. In particolare, il ministro e la candidata sindaco hanno fatto visita alla struttura del CAAR - Centro Agro Alimentare Riminese su invito del Presidente di FedAgro Rimini, Alessandro Marchese. Ad accompagnarli il senatore Marco Croatti.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo incontro – ha commentato la candidata sindaca Gloria Lisi – perché l’agricoltura non viene valorizzata come dovrebbe. Penso che sia un’opportunità per il nostro territorio rimettere questo settore al centro delle politiche della città, valorizzando i produttori locali. Anche perché abbiamo tantissime eccellenze che vanno sostenute. Le nostre proposte guardano alle imprese perché il lavoro dà la dignità ed in particolare il lavoro della terra fa parte delle nostre radici che vanno valorizzate. Ringrazio il ministro per questo incontro e colgo l’occasione per sottolineare la necessità di sostengo alle imprese del nostro territorio, che hanno dimostrato tutta la loro importanza e il loro ruolo sociale in occasione della recente pandemia. A voi imprenditori dico grazie per il lavoro che fate tutti i giorni”.

“Ho chiesto al ministro di venire a vedere uno dei punti di eccellenza del nostro territorio - afferma il senatore Marco Croatti - che è trainante dato che è dietro agli alberghi e a tante famiglie. In preparazione a queste elezioni abbiamo lavorato con Gloria Lisi sui temi mettendo al centro gli imprenditori. Anche io ringrazio voi produttori per l’impegno che mettete tutti i giorni e per quello che avete fatto durante la pandemia”.

“Oggi parlare di agroalimentare significa ascoltare i problemi e cercare di dare risposta ai problemi che ci sono. Il tema fondamentale è il reddito di chi coltiva la terra. E questo è figlio di una serie di condizioni che devono avere una risposta in questo momento perché ci sono le risorse. Sono stufo di vedere i produttori vedere le briciole del valore che producono - così è intervenuto il ministro Patuanelli - Per il Pnrr ci sono 4,8 miliardi che saranno gestiti dal mio ministero. Ci sono: 800 mln per la logistica; c’è il tema dell’acqua con 800 mln per i bacini idrici; ci sono 500 mln per la meccanizzazione e l’innovazione in agricoltura; 1,2 mld per i contratti di filiera perché la dimensione aziendale non sia un problema; 1,5 mld per l’agrisolare, con la sostituzione delle coperture dei capannoni con i pannelli fotovoltaici anche per diversificare il reddito degli imprenditori”.