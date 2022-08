Elezioni politiche 2022, c'è anche Pippo Civati tra i candidati del centrosinistra per il Senato

Ci sarà l'ex deputato del Pd e leader di Possibile, Pippo Civati, come candidato nel maxicollegio plurinominale del Senato che riunisce le province della Romagna, di Bologna e di Ferrara. Civati si candida all'interno dell'Alleanza Verdi e Sinistra che compone la coalizione di centrosinistra insieme al Pd. La notizia è stata inizialmente diffusa attraverso i social. "Una valanga di affetto alla notizia della candidatura mia e di Pippo Civati alle prossime politiche nella lista Alleanza Verdi e Sinistra - queste le parole di Beatrice Brignone su Instagram - In un momento così difficile per la politica, è una carezza sul cuore. Non ci prendiamo mai troppo sul serio, ma ce la mettiamo tutta per portare avanti le battaglie giuste".

L'alleanza si concretizza in seguito all'accordo fra 'Possibile', il partito fondato da Civati e guidato da Brignone, nell'ambito della lista Sinistra-Verdi, e avrà così la possibilità di eleggere un senatore in Emilia-Romagna: da quanto reso noto finora, infatti, Brignone sarà capolista nella circoscrizione emiliana (Piacenza, Parma, Reggio e Modena), Civati in quella romagnola (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).