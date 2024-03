Elezioni, proseguono gli appuntamenti del centrodestra: si parla del futuro di Bellaria Monte

Proseguono gli incontri pubblici su tutto il territorio comunale del centrodestra unito di Bellaria Igea Marina (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del sindaco Giorgetti e la lista civica Noi con Filippo Giorgetti). Il prossimo incontro si terrà martedì 26 marzo, alle ore 20.30, presso il Bar Asd Bellaria Monte (Circolo Santa Margherita) in via San Mauro 40 a Bellaria Monte e riguarderà questa volta principalmente la zona appunto al di sopra della via Ravenna, zona importante del territorio cittadino sia dal punto di vista dei nuovi insediamenti con nuovi residenti, delle attività produttive ed anche legate al mondo agricolo, delle infrastrutture che nasceranno (scuola elementare nuova, intervento di rinnovamento stadio e riqualificazione energetica, sistemazioni stradali ecc.). Un tratto di territorio che è in questo momento interessato da importanti rinnovamenti e che lo sarà anche nel prossimo futuro con interventi di rilevante entità.

"Continua quindi per noi il percorso di condivisione delle situazioni, delle problematiche e dei suggerimenti da parte dei cittadini, con una forte volontà di condividere tra tutti le linee programmatiche per il futuro. La volontà ed il desiderio di tutto il centrodestra e di tutta la maggioranza di confrontarsi con i cittadini, stare insieme e condividere le impressioni, le cose belle ed anche i problemi che esistono. Raccogliere spunti e riflessioni fondamentali per costruire il futuro di Bellaria Igea Marina. Dal particolare si valuteranno poi i progetti ed i lavori realizzati su tutto il territorio del nostro comune, il potenziamento dei servizi per tutti noi, i nostri figli e gli anziani; in sostanza l'idea e la visione complessiva della città dei prossimi anni".