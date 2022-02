Energia, Articolo Uno favorevole all'eolico off shore: "Promuoviamoci come riviera carbon free"

"Progettare urgentemente campi fotovoltaici (a terra e su edifici) in almeno un quartiere pilota per ogni comune della provincia. Dare vita così alle Comunità Energetiche previste dal Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021": è la richiesta che arriva da Articolo Uno di Rimini, alla luce dei finanziamenti cospicui previsti dal Pnrr per le energie rinnovabili. Il partito richiama il sistema istituzionale e privato della provincia ad un confronto pubblico urgente sulla progettualità relativa all'energia.

Inoltre si chiede di "assumere decisioni sul campo eolico proposto al largo della costa riminese. Il Sindaco di Rimini, in campagna elettorale, ha fatto sul tema un’apertura rispetto alla posizione di rigido diniego del suo predecessore. Ha giustamente chiesto di discutere in particolare il posizionamento in mare e i vantaggi per la comunità e le imprese locali. Inutile sottolineare i vantaggi che ciò porterebbe ai riminesi in tempi di bollette elettriche in aumento. E’ poi legittimo chiedersi di quanto crescerebbe sui mercati turistici il valore di una riviera di Rimini “carbon free”. Una “bomba” in termini di marketing".

"Coordinare le imprese agricole, artigiane e industriali della provincia per presentare a Regione e Governo un progetto basato su obiettivi da raggiungere entro il 2030 per avvicinare l’autosufficienza energetica per le produzioni nel secondario e nel primario. L’urgenza di mettere in campo queste progettualità deriva dalla necessità di entrare nel PNRR, di dare risposte alla necessità inderogabile di energia “carbon free” ai fini ambientali e geopolitici, di dare risposte concrete e durature al “caro bollette” e di caratterizzare ancor meglio il prodotto turistico della provincia in era post Covid. La nostra comunità può dare prova di assunzione del principio di responsabilità: chi è energivoro deve anche produrre energia", conclude Articolo Uno.