Finalmente, Cattolica ha un nuovo piano spiaggia. Il precedente piano era scaduto nel 2019 senza essere più rinnovato: per questo come maggioranza che amministra la città abbiamo cominciato a lavorarci appena insediati, consci della necessità di fornire uno strumento di pianificazione in linea con le esigenze, sempre più diversificate, di residenti e turisti e le necessità dei numerosi operatori che lavorano sulle nostre spiagge. Il Piano dell'Arenile è infatti uno strumento urbanistico importantissimo per la nostra città in quanto regolamenta le costruzioni esistenti sull'arenile, individua e disciplina le aree per i servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività balneare, prestando, al contempo, attenzione alla sostenibilità delle attività umane sulla spiaggia. Rientrano tra gli obiettivi principali del nuovo Piano garantire la visuale sul mare, eliminare gli elementi incongrui accumulatisi negli anni, armonizzare e rendere più sostenibile e accessibile la nostra costa.

Per concretizzarli, si prevede la riduzione di almeno il 10% della superficie attualmente coperta da manufatti negli interventi di riqualificazione degli stabilimenti balneari così come l'incentivo all'accorpamento delle concessioni balneari al fine di razionalizzare i manufatti esistenti, anche nell'ottica di migliorare i servizi erogati. Come premialità per gli accorpamenti di almeno due concessioni esistenti è prevista la possibilità di creare un chiosco per la vendita di gelati e bevande di massimo 10 mq, di carattere temporaneo, per la sola durata di 120 giorni, all'interno dell'area della concessione (le attività dei chioschi saranno poi regolamentate da apposito regolamento) e quella di installare delle piscine di massimo 100 mq che rispondano ai criteri della bioedilizia. Nella sezione riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto che ogni stabilimento metta a disposizione almeno un ausilio specifico per la balneazione delle persone con ridotta capacità motoria e, in caso di riqualificazione, costruisca una doccia realizzata a filo pavimento ed almeno un gioco adatto alla fruizione delle persone con disabilità. Il nuovo Piano è il frutto di una approfondita analisi del contesto attuale e di un lungo e produttivo confronto con la cittadinanza e le associazioni di categoria. Una spiaggia moderna, accessibile, in grado di sapersi rinnovare è essenziale per essere sempre all'avanguardia e con questo strumento siamo convinti di poter dare rinnovato impulso agli investimenti e alla salvaguardia della costa.

Cattolica Coraggiosa, Cattolica Futura, Gruppo Misto di Maggioranza , Idee in Comune con Franca Foronchi, Partito Democratico Cattolica, Verdi - Europa Verde Cattolica