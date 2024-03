Fondi regionali per l'affitto a canone calmierato, Emma Petitti: “Il diritto alla casa è tra le priorità"

Aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone calmierato, grazie a incentivi rivolti sia ai proprietari, che possono affittare con maggiore tranquillità, che agli inquilini, che possono pagare un canone ridotto rispetto a quello del libero mercato.

È quanto prevede il Patto per la casa, promosso dalla Regione. E proprio in questi giorni parte la campagna di comunicazione “Affitta senza pensieri”, per farne conoscere tutte le opportunità con lo slogan “Proprietari più sicuri, per affitti duraturi”.

“Con il Patto per la casa vogliamo favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi in locazione, offrendo vantaggi sia ai proprietari che agli inquilini. Il tutto con la regia dei Comuni e con il sostegno economico della Regione, che in questo modo conferma il proprio impegno per il diritto alla casa- spiega l’assessora alle Politiche abitative, Barbara Lori-. Solo una delle misure che abbiamo avviato in questi mesi - dal nuovo bando di housing sociale per la realizzazione di alloggi a canone calmierato, al rifinanziamento del Fondo sociale per l’affitto - a fronte di un’emergenza abitativa che colpisce fasce sempre più estese della popolazione, giovani coppie, famiglie con figli, anziani. E rispetto alla quale dobbiamo purtroppo continuare a registrare il totale silenzio del Governo dopo il taglio dei fondi per l’affitto e la morosità incolpevole ”.

“Il diritto alla casa è tra le priorità dell’impegno della Regione Emilia-Romagna che cerca di reagire di fronte alla mancanza di attenzione da parte del Governo – commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –. Si tratta di un problema che sta gravando sempre di più sull’intera società, con particolare riferimento alle fasce più deboli, e che grazie al Patto per la Casa cerchiamo di alleggerire”.