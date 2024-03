Forze di polizia, il senatore Croatti (M5S): "Governo e maggioranza sordi a bisogni ed esigenze"

“In questi ultimi giorni sta andando in scena l’ipocrita sceneggiata di governo e politici di maggioranza che si affannano a sparare vuoti slogan di sostegno alle forze di polizia conditi da visite di ‘solidarietà’ e foto di rito accanto a personale in divisa. Un atteggiamento disdicevole da parte di un governo che a parole afferma di essere dalla parte delle nostre forze di polizia ma che nei fatti, in un anno e mezzo, è stato sordo e cieco rispetto alle richieste e alle esigenze dei sindacati di polizia che continuano a chiedere maggiori risorse, maggiori tutele, un nuovo contratto". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Le nostre forze di polizia vanno sostenute e non strumentalizzate ed è proprio per proteggere il loro lavoro, straordinario e difficile, che quando accadono episodi di violenza, scontri, tensioni che vedono coinvolti agenti si deve garantire un'azione di indagine trasparente, tesa a chiarire i fatti ed eventuali responsabilità, a tutti i livelli. Cavalcare atteggiamenti di contrapposizione tra cittadini e polizia come sta facendo il governo è grave e irresponsabile perché si alimenta un pericoloso clima di divisione e conflittualità sociale nel Paese. Su temi come questi non ci si può schierare come ultras esacerbando i toni: sono inaccettabili le manganellate a ragazzini che manifestano così come è intollerabile qualunque atto di offesa e violenza verso le nostre forze dell’ordine. Una politica capace e responsabile deve agire affinché non succeda nulla di tutto questo. Ed è proprio in tal senso che, ancora una volta, le forze di destra dimostrano inadeguatezza e incapacità preoccupanti”.