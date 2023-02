Fratelli d'Italia, Rimini alle prese con il "caso" Montaruli. Se non sarà più commissario in pole c'è Zilli

Sono ore d’attesa in casa Fratelli d’Italia, fronte riminese, dopo le dimissioni rassegnate da Augusta Montaruli dal governo, dove ricopriva la carica di sottosegretario per l'Università e la ricerca. La piemontese è impegnata in prima fila anche in Provincia di Rimini, dato che alla sua figura è stato assegnato il ruolo di Commissario. Montaruli ha annunciato le sue dimissioni a Roma a seguito della sentenza della Cassazione a un anno e sei mesi per peculato. Fatti che risalgono a quando era consigliera della Regione Piemonte, tra il 2010 e il 2012. “La nostra linea in queste ore è quella del silenzio – spiega il vice commissario provinciale Filippo Zilli -, non ci sono ancora decisioni definitive e attendiamo le mosse del partito a livello Nazionale. Nelle scorse ore sono stato in contatto con Augusta per capire quale potrebbe essere lo scenario e per un confronto, ma in questo momento è un tema che va oltre l’ambito provinciale”. Non è da escludere che nel prossimo futuro sia proprio Filippo Zilli ad assumere il ruolo di Commissario, visto anche il suo impegno in prima linea sul territorio dopo che Montaruli era entrata a far parte della squadra di governo.