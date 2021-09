Gioenzo Renzi (FdI) indica i "provvedimenti urgenti per riqualificare Borgo Marina"

Nella serata di venerdì il Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi ha organizzato, insieme al candidato sindaco di Rimini per il centrodestra e le liste civiche Enzo Ceccarelli, un incontro con il Nuovo Comitato di Borgo Marina. Al centro dell'appuntamento le storiche problematiche del quartiere e le proposte per riqualificare l'area. "Negli ultimi 20 anni - ha ricordato Renzi - -la concentrazione dei negozi afroasiatici, con il mancato rispetto delle regole riguardanti l'attività commerciale e l'evasione dei tributi da parte dei gestori extracomunitari, il sovraffollamento negli appartamenti con scarse condizioni igieniche, la Moschea con centinaia di frequentatori in una casetta ad uso ufficio e lo spaccio della droga hanno stravolto l'identità del Borgo Marina, che è diventato un vero e proprio ghetto. Nonostante questo le famiglie riminesi hanno ribadito la volontà di non abbandonare le proprie case, frutto sacrificio del lavoro di generazioni, e il quartiere".

Nel corso dell'incontro Renzi ha chiesto espressamente al candidato sindaco di far sì che "il compito della nuova Amministrazione comunale dovrà essere quello di adottare tutti i provvedimenti necessari per ricostruire l'immagine riminese del Borgo Marina, che è uno dei 4 borghi storici della città risalente al 1.100". Da qui la ricetta dell'esponente riminese di Fratelli d'Italia che ritiene necessario "il trasferimento della Moschea, per eliminare l'insostenibile impatto sul quartiere a seguito anche della Petizione popolare sottoscritta da oltre 1.400 Riminesi, rimasta inascoltata dalle Amministrazioni di sinistra. L'istituzione di un Nucleo antidroga della Polizia Locale per sradicare lo spaccio della droga nel Borgo Marina, adeguando la videosorveglianza. Il rispetto del Regolamento Comunale per la riqualificazione commerciale e i controlli della Polizia Locale. I controlli sull'evasione della TARI per ristabilire la legalità e il principio di equità contributiva. La riduzione del 50% dell'IMU nel Borgo Marina, a seguito della svalutazione degli immobili. Chiaramente per adottare questi provvedimenti è necessaria una svolta politica dell'Amministrazione della città alle prossime elezioni Comunali del 3 e 4 Ottobre".