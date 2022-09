Gnassi in scooter con capolinea Roma, un calendario di 46 eventi in tutti i territori del Riminese

In scooter fra costa ed entroterra, sui lungomari e fra i tornanti della Valmarecchia e della Valconca. Nei mercati, nei bar, in mezzo agli imprenditori in ginocchio per il caro bollette e alle famiglie alle prese con un'inflazione che mangia un mese di stipendio in più dello scorso anno. "E soprattutto fra i giovani, alle cui domande su futuro, lavoro, conoscenza e partecipazione in Veneto Fratelli d’Italia risponde con la proposta di cancellare un giorno di scuola per risparmiare le bollette e stimolandoli con la strategia del terrore a prendere in mano un'arma per farsi giustizia da sé" spiega Andrea Gnassi. Ricordando: “Noi in Emilia-Romagna ai giovani proponiamo invece voucher fino a 5000 euro per aiutarli a formarsi con gli studi universitari. Li prepariamo al futuro mettendo loro in mano libri e scuole d’avanguardia. Una misura che dovrebbe diventare nazionale. Altroché pistole e fucili come propone la destra”.

Parte ufficialmente il 'Lotto per Te Tour', che nelle prossime tre settimane porterà Andrea Gnassi in tutti i comuni della provincia: 46 appuntamenti in cui sarà accompagnato solo dalle due ruote e da “tante proposte per uscire dalla crisi”. Scuola, lavoro, mobilità, ambiente, sanità, diritti: l'architrave di un'Italia europea che investe sulla conoscenza e non sulla paura.