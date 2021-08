I Residenti del rione Clodio incontrano i candidati sindaco per risolvere il problema della viabilità

Tentano la strada del dialogo coi candidati a sindaco di Rimini i residenti del rione Clodio alle prese con i problemi del cambio di viabilità di via Ducale e i conseguenti disagi. Un problema che, da 2 anni, sta causando molti malumori anche alla luce "di promesse non mantenute dall’attuale Amministrazione Comunale". Il primo incontro è stato con Gloria Lisi, che si presenta alle elezioni con una coalizione composta da liste civiche in alleanza al Movimento 5 Stelle. "La Lisi - spiegano dal comitato - dopo aver illustrato sinteticamente la sua proposta per il rilancio della citta? ha ascoltato dai residenti i gravi problemi derivanti dall’utilizzo di via Ducale come circonvallazione interna al centro storico, con un transito giornaliero rilevato fra i 12/15 mila mezzi, che provocano inquinamento da polveri sottili, acustico e rischi di essere investiti uscendo di casa in una via stretta senza marciapiedi. La Candidata Sindaco ha poi riferito di essere a conoscenza dei nostri problemi poiche? per dieci anni da vicesindaco e da assessore ai servizi sociali ha avuto un ufficio in via Ducale, ricordando come negli ultimi due anni il traffico sulla strada provocava anche a lei tantissimi disagi per il cattivo odore dei gas di scarico e il rumore continuo che la costringevano a tenere le finestre sempre chiuse. Entrando nel merito della questione Gloria Lisi ha ribadito che via Ducale deve ritornare ad essere una via con traffico residuale com’era fino a due anni fa. Sottolineando tra l'altro che ogni Amministrazione che si rispetti, quando opera riorganizzazioni di viabilita?, come per il nostro caso, dovrebbe essere obbligata a mettere sempre al primo posto il benessere dei cittadini. L'incontro profondamente cordiale si e? concluso con l'intento della Lisi di impegnarsi a garantire una ampia revisione della mobilita? interna al centro storico, che salvaguardi gli interessi dei residenti e la struttura dei flussi di traffico in zone che, come via Ducale, sono anche patrimonio storico della citta?. Anticipiamo che nei prossimi giorni ci verra? a far visita il candidato Sindaco di Centro Destra Enzo Ceccarelli e auspichiamo che anche il candidato Sindaco del PD Jamil Sadegholvaad dia la sua disponibilita? per un incontro".